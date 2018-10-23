وزارة الصحة تسحب عدة أصناف غير مسجلة من الطب التكميلي بسبب التلوث الجرثومي
أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعميماً بسحب عدد من الاصناف الغير مسجلة من الطب التكميلي بسبب التلوث الجرثومي، والتي قد تؤدي إلى الإصابة بالعدوى. علما بأن هذه المنتجات غير مسجلة في إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع ولكن حرصاً على سلامة المرضى. ارتأت الوزارة ضرورة تحذير المرضى ومستخدمي المنتجات الطبية غير مسجلة التي تباع عبر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي
وفي سياق آخر، حذرت الوزارة من استخدام تشغيلة واحدة فقط من شرائط اختبار جلوكوز الدم من شركة Roche لأنها قد تعطي نتائج خاطئة (عالية أو منخفضة)، علما بأن المنتج آمن ومسجل في إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع وقد أفادتنا الشركة المصنعة بعدم دخول التشغيلة المتأثرة إلى الدولة ولكن حرصاً على سلامة المرضى ارتأت الوزارة التحذير من استخدام التشغيلة المتأثرة.
وقالت الدكتورة فاطمة مراد نائب مدير إدارة الدواء في الوزارة أن التعميم الذي صدر عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تضمن الإشارة إلى أن أدوية الطب التكميلي الذي تنتجه شركة Eight and Company LLC, d/b/a Sprayology/King Bio والتي تباع عبر الموقع الإلكترونيwww.naturalief.com وجدت ملوثة. وعليه قامت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بتعميم سحب منتجات هذه الشركة بسبب التلوث الجرثومي، علماً أن هذه الأدوية تحمل إدعاءات طبية مختلفة منها علاج الإجهاد، والتقوية الجنسية، وبناء العضلات، و نزلات البرد والانفلونزا.
فيما يلي قائمة بالمنتجات المسحوبة:
|PRODUCT INDICATION
|LOT#
|Expirations
|Rejuvenation Plus Energy
|ALL
|10/18-11/21
|Man Power Sexual Support
|ALL
|10/18-1/22
|Man Power Sexual support
|ALL
|10/18-1/22
|Woman Power Sexual Support
|ALL
|10/18-11/21
|Woman Power Sexual Support
|ALL
|10/18-11/21
|Diet Power Dieting
|ALL
|10/18-4/22
|Brain Power Focus
|ALL
|10/18-1/22
|MenoPower Menopause
|ALL
|10/18-1/22
|MenoPower Menopause
|ALL
|10/18-1/22
|Bone Builder Bone health
|ALL
|10/18-4/22
|Bone Builder Bone Health
|ALL
|10/18-4/22
|AllergEase Allergies
|ALL
|10/18-5/22
|Cold + Flu Relief Colds
|ALL
|10/18-1/21
|SleepEase Sleep Aid
|ALL
|10/18-11/21
|SleepEase Sleep Aid
|ALL
|10/18-11/21
|DigestivEase Stomach Aid
|ALL
|10/18-8/21
|TravelEase Jet Lag
|ALL
|10/18-1/22
|TravelEase Jet Lag
|ALL
|10/18-1/22
|Party Relief Hangover
|ALL
|10/18-6/22
|Party Relief Hangover
|ALL
|10/18-6/22
|Arnica Power Bruising
|ALL
|10/18-7/22
|Snore Soother Snoring
|ALL
|10/18-1/22
|Stress Relief Stress Aid
|ALL
|10/18-4/22
|Stress Relief Stress Aid
|ALL
|10/18-4/22
|PMS Support PMS
|ALL
|10/18-7/21
|Life Detoxer Lung Support
|ALL
|10/18-8/21
|Life Detoxer Lung Support
|ALL
|10/18-8/21
|ImmunoBooster Immune Aid
|ALL
|10/18-11/21
|Body Skin Tonic Dry Skin
|ALL
|10/18-11/21
|Acne Tonic Acne
|ALL
|10/18-11/21
|Body Balance Adrenal
|ALL
|10/18-7/22
وفي حال وجود اي استفسار يرجى التواصل مع الوزارة على العناوين التالية؛ تلفون 2301448 -04 أو فاكس2301947 -04 أو البريد الالكتروني: pv @moh.gov.ae
وأوضحت الدكتورة فاطمة مراد أن التحذير من استخدام تشغيلة واحدة فقط من شرائط اختبار الجلوكوز:Accu-Chek Performa Test Strips من انتاج شركة Roche Diabetes Care والوكيل المعتمد Pharmatrade علما بأن التشغيلة المتأثرة هي:
|التشغيلة المتأثرة
|اسم المنتج
|476597
|Accu-Chek Performa 50 Strips Agencies BRK
الوزارة تحارب ظاهرة التسويق الالكتروني للمنتجات الطبية
وتؤكد الوزارة أن ظاهرة التسويق الالكتروني للمنتجات الطبية من أخطر الوسائل الترويجية على صحة المجتمع حيث بدأت هذه الظاهرة تتنامي في دول العالم بشكل كبير، وبالاخص الترويج عبر الانترنت و شبكات التواصل الاجتماعي. حيث بينت الاحصائيات الدولية الصادرة من منظمة الصحة العالمية أن اكثر من 95 بالمائة من الادوية المتداولة على الانترنت هي ادوية مزيفه ومغشوشة. بينما بلغ حجم تجارة الادوية المزيفة 100 مليار دولار سنويا.
وقد ابتكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنظمة رصد ومتابعة مستمرة للسوق الدوائي داخل الدولة ومتابعة التحذيرات الصادرة عن الجهات الدولية في هذا المجال والتي يتم رصدها عن طريق اللجنة الوطنية العليا لليقظة الدوائية برئاسة وزارة الصحة والمتمثلة بها جميع الهيئات الصحية والجهات الصحية ذات الاختصاص على مستوى الدولة كما ترتبط وزارة الصحة بشكل مباشر بمركز اوبسالا لرصد الآثار الجانبية للأدوية التابع لمنظمة الصحة العالمية.
حيث أن الأنظمة الصارمة التي تطبقها الدولة في الرقابة ومكافحة الغش الدوائي نجحت في الحد من هذه الظاهرة العالمية من الانتشار داخل الدولة. مع استمرار الوزارة بالتعاون مع الهيئات الصحية والجهات المعنية في تطوير بنيتها الرقابية لمكافحة تسرب الأدوية والتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات لحجب المواقع التي تروج لمثل هذه الأدوية المزيفة.