“خدمات المزارعين” يوفر 20 منفذ بيع في سوق المزارعين “ديرفيلد مول”

بالتزامن مع بدء موسم الحصاد يشارك مركز خدمات المزارعين بأبوظبي في سوق المزارعين في ديرفيلد مول بمنطقة الشهامة حيث يوفر بالتعاون مع إدارة المول 20 منفذ بيع لمزارعي إمارة أبوظبي لبيع منتجات مزارعهم مباشرة لرواد السوق الذي يقام في الباحة الخلفية للمول يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع من الساعة الرابعة عصراً وحتى الثامنة مساءً وذلك اعتباراً من يوم الخميس 25 أكتوبر الجاري وحتى 30 مارس من العام القادم 2019.

ومن المنتظر أن يقوم المركز بافتتاح أسواق أخرى للمزارعين خلال الفترة المقبلة في منطقة الشهامة بأبوظبي ومنطقة مزيرعة بالظفرة، حيث تنتظم هذه الأسواق خلال عطلة نهاية الأسبوع من الخميس إلى السبت طوال الموسم الزراعي وحتى نهاية شهر مايو 2019.وذلك للتسهيل على أصحاب المزارع بيع منتجاتهم الزراعية والحيوانية من الخضروات والتمور والعسل والدواجن والبيض والبط للجمهور مباشرة،

وتمثل أسواق المزارعين إحدى وسائل الدعم الهامة التي يوفرها مركز خدمات المزارعين لأصحاب المزارع في إمارة أبوظبي باعتبارها منصة تسويقية تتيح لهم بيع منتجاتهم الزراعية والحيوانية للجمهور مباشرة كما أنها وسيلة مهمة للترويج للمنتج المحلي وتعزيز مكانته في السوق بالإضافة إلى تزويد المستهلكين باحتياجاتهم من الخضروات والفواكه المحلية الطازجة.

وفي سياق متصل ينظم المركز في اليوم الأول لافتتاح السوق الخميس الموافق 25 أكتوبر ورشة المزارع الصغير لتوعية النشء من زوار المول بأهمية الزراعة وطرق العناية بالنباتات حيث يقوم فريق مهندسات الإرشاد بتقديم عرض لطرق الزراعة البسيطة ووسائل العناية المزروعات.

وقال ظافر القاسمي مدير إدارة العمليات والتجارة بمركز خدمات المزارعين: “تعتبر أسواق المزارعين قناة تسويقية مهمة للمركز للترويج للمنتج المحلي ودعم المزارعين لأنها تشكل منصة للتفاعل المباشر بين صاحب المزارعة والمستهلك النهائي، مشيراً إلى أن المشاركة في السوق تتيح للمزارعين دخل نقدي بصورة أسبوعية من خلال بيع منتجات مزارعهم مباشرة للجمهور، حيث يتمتع المزارعون بحرية كاملة في تحديد الأسعار التي يبيعون بها منتجاتهم من الخضروات والفواكه والورقيات والحيوانات والطيور الداجنة الحية وغيرها، بينما يقتصر دور على التنظيم وتهيئة الظروف الملائمة للسوق بالإضافة إلى الترويج له بكافة الوسائل.

وأضاف أن المركز يعمل على تطوير وتوسيع هذه السوق وفتح أسواق أخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع في مناطق متفرقة من الإمارة حيث تمثل هذه الأسواق المتعارف عليها في الثقافة الشعبية والمتواجدة في معظم بلدان العالم فرصة للتنافس بين المزارعين وزيادة الاهتمام بالزراعة والاهتمام بالإنتاج المحلي.

وفي السياق ذاته يتيح السوق للجمهور من رواد المول تسوق احتياجاتهم من الخضروات والفاكهة والدواجن وغيرها من المنتجات المحلية الطازجة من مكان واحد ومن المزارعين المواطنين مباشرة مما يعد أفضل طريقة لدعم المنتج المحلي ودعم المنتجين المحليين.ويقدّم مركز خدمات المزارعين خدمات الدعم الفني والتشغيلي للمزارعين، ويساعدهم على زراعة منتجاتهم وتسويقها، كما يقوم بتسويق منتجات أصحاب المزارع ويوفر لهم الخدمات ذات الصلة مثل التعبئة والتغليف حيث يرتبط المركز بعقود لتسويق منتجات عدد كبير من مزارع الإمارة، بحيث تباع منتجات هذه المزارع تحت اسم “حصاد مزارعنا” العلامة التجارية المبتكرة خصيصاً للترويج للمنتجات المحلية، كما يوجد لدى المركز عدة منافذ لبيع المنتجات المحلية في بعض المؤسسات الحكومية وشبة الحكومية لتمكين المستهلكين من الوصول إلى المنتجات المحلية بأسعار تنافسية

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