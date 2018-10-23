أبوظبي | تركيب ممرات خاصة بأصحاب الهمم في شاطئ البطين العام

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي من خلال بلدية مركز المدينة إنشاء ممرين لأصحاب الهمم في كل من شاطئ البطين العام وشاطئ البطين للسيدات، حيث يأتي هذا المشروع انعكاسا لحرص دائرة التخطيط العمراني والبلديات – بلدية مدينة أبوظبي على دعم جميع شرائح المجتمع وتوفير المرافق الحضارية والخدمات التي تتناسب مع متطلبات جميع فئات المجتمع، حيث إن فئة أصحاب الهمم تعد فئة اجتماعية مهمة وتستحق كل الرعاية والاهتمام، ولذا تعمل بلدية مدينة أبوظبي وتجسيدا لقيم وتوجيهات قيادتنا الحكيمة على تنفيذ المشاريع التي تتناسب مع متطلباتهم، وتحقق لهم السعادة، ولا سيما في المرافق المجتمعية.

وأشارت البلدية أن الممرات التي تم تنفيذها مؤخرا تعد جزءاً من مشروع متكامل يهدف إلى تزويد شواطئ أبوظبي بممرات لأصحاب المهم تمكنهم من استخدام الشواطئ بكل يسر وسهولة.

وقد تم تنفيذ ممرين لأصحاب الهمم في شاطئ البطين العام بطول (64.85 مترا) وشاطئ السيدات بطول (83.30 مترا) بما يتماشى مع استراتيجية مدينة أبوظبي بشأن الهوية والخط العام لتركيب البلاط في المرافق العامة.

وأكدت البلدية أن الممرين أصبحا في خدمة أصحاب الهمم وبإمكانهم من خلالهما بلوغ الشاطئ والاستمتاع بمياهه، وكذلك استخدام الكراسي المخصصة لهم لمزيد من المرح والترفيه.

على الصعيد ذاته أكدت بلدية مركز المدينة أنها تواصل تنفيذ مشروع 8 ممرات مخصصة لأصحاب الهمم على شاطئ الكورنيش في أبوظبي، علماً أن جميع هذه الممرات سيتم إنجازها خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأكدت البلدية التزامها الدائم بإطلاق المبادرات التي من شأنها تحقق أعلى مستويات السعادة والرفاهية لجميع فئات المجتمع وشرائحه والارتقاء المستمر بجودة الحياة، تأكيدا على مكانة أبوظبي وسمعتها العالمية.

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