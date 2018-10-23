239 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم وأهم مبايعة بـ 6 مليون في “السطوة”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 239 مليون درهم

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 99 مبايعة بقيمة 153 مليون درهم، منها 22 مبايعة للأراضى بقيمة 48 مليون درهم و 77 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 105 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 6 مليون درهم فى منطقة السطوة تليها مبايعة بقيمة 4 مليون درهم فى منطقة القوز الاولى تليها مبايعة بقيمة 3 مليون درهم فى منطقة محيصنه الثالثه.

و قد تصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 7 مبايعة بقيمة 11 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الاولى بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 8 مليون درهم وثالثة فى الخوانيج الأولى بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 9 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 4 مليون درهم بمنطقة جميرا الاولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 4 مليون درهم فى منطقة جميرا الاولى و أخيرا مبايعة بقيمة 3.7 مليون درهم فى منطقة برج خليفة.

و قد تصدرت منطقة اليلايس 2 المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 9 مبايعة بقيمة 9 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها7 مبايعة بقيمة 17 مليون درهم وثالثة فى الخليج التجارى بتسجيلها 6 مبايعة بقيمة 9 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 86 مليون درهم منها 8 رهونات أراضى بقيمة 41 مليون درهم و 21 رهونات فلل وشقق بقيمة 45 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة القصيص الاولى بقيمة 24 مليون درهم وأخرى فى منطقة ند حصة بقيمة 14 مليون درهم.

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