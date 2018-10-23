دراسة: جسم الإنسان يحتوي على «البلاستيك» !

بواسطة / بتاريخ 2018-10-23 في 8:16 م /
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أوضحت دراسة أجراها باحثون بالجامعة الطبية في فيينا وهيئة البيئة النمساوية، احتواء جسم الإنسان على جسيمات بلاستيكية.

وخضع للتجربة بهذه الدراسة 8 متطوعين، تتراوح أعمارهم بين 33 و65 عامًا ويعيشون في قارات مختلفة ولا علاقة بينهم.

وسجّل المشاركون في الدراسة على مدى أسبوع، الأغذية التي تناولوها، والنتيجة أنه تم العثور على مادة البلاستيك في مخلفات كل متطوع من المتطوعين.

وبالإشارة إلى طبيعة الأكل الذي تناوله المشاركون في هذه الدراسة متشابهة، فقد أكلوا خلال هذه الفترة مأكولات معلبة في علب بلاستيكية أو مشروبات في زجاجات بلاستيكية. وتناول أغلب المشاركين أيضًا سمكًا وفواكه بحر، ولم يقتصر أي منهم على المأكولات النباتية فحسب.

وقال الباحثون إنهم عثروا في المختبر على تسعة أنواع مختلفة من البلاستيك بحجم 50 إلى 500 ميكروميتر، ورغم ذلك لم يستطيعوا الجزم بأن جسيمات البلاستيك هذه مرتبطة مباشرة بطبيعة غذائهم .

ومن المتوقع أن تنشر نتائج هذه التجربة غير المسبوقة خلال مؤتمر علمي في فيينا اليوم الثلاثاء، وأن تصبح منطلقًا لتجارب أوسع في هذا المجال.

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