شاهد بالصور | كومبهالجارا .. القلعة الساحرة في الهند

على الرغم من عدم شهرتها على نطاق واسع إلا أن قلعة كومبهالجارا واحدة من أهم المواقع التاريخية في العالم، إذ أنها تضم ثاني أطول جدار في العالم بعد سور الصين العظيم.

وكومبهالجارا هي حصن منيع يقع على تلال أرافالي في راجستان في الهند، وتم تصنيفها من اليونسكو ضمن قائمة التراث العالمي.

تمتد على مساحة تصل إلى 80 كلم، وهو ما يجعلها تضم أسوار تمتد لمسافات طويلة، وهي ثاني أطول جدران في العالم بعد سور الصين العظيم، كما يوضح موقع “لونلي بلانيت” المهتم بالسفر.

تقع على بعد 80 كلم من شمال غرب مدينة أودايبور، بنيت القلعة في القرن الخامس عشر، بواسطة الملك رانا كومبها، الذي انتمى إلى مملكة ميوار، كما أنها مكان ميلاد ماهارانا براتاب، الملك العظيم ومحارب ميوار.

يبين الموقع أن قلعة كومبهالجارا ليست فقط موقعا تاريخيا على تل في راجستان، ولكنها أيضا محمية طبيعية برية، تقع وسط القرى القبلية في جنوب ولاية راجستان.

فتحت القلعة مؤخرا للجمهور والذي يمكنه الغطلاع على مكوانتها المذهلة منها المسجد والمباني ذات الطراز المعماري الهندي الكلاسيكي ذو التفاصيل المذهلة.

اقرأ ايضا

التعليقات