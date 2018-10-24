عجمان | عربية تتصل بالشرطة وتهدد بالانتحار وتحاول التنفيذ 4 مرات

أنقذ رجال الشرطة والدفاع المدني في عجمان امرأة عربية تبلغ من العمر 45 عاماً حاولت الانتحار في منطقة النعيمية وسط عجمان، وذلك بالسقوط من الطابق الرابع في برج سكني.

وأفلح رجال الدفاع المدني بالصعود والتفاوض معها والدخول إلى الشقة وتهدئتها وإقناعها بحل مشكلتها وإنزالها، وذلك وسط تجمهر الناس أسفل البناية، وحاولت السقوط أكثر من أربع مرات وسط اندهاش الجميع الأحد الماضي عند الساعة السادسة والربع صباحاً.

وأشاد الجمهور بجهود رجال الشرطة والدفاع المدني التي تكللت بالنجاح وإنقاذ حياة المرأة التي كانت تقف في موقع خطر في البلكونة إذا سقطت منه تهشم رأسها عند ارتطامه بالأرض.

وحول ملابسات الحادثة قال المقدم غيث خليفة الكعبي، مدير مركز شرطة النعيمية الشامل، إنه ورد بلاغ لمركز شرطة النعيمية الأحد الماضي عند 6 صباحاً يفيد بوجود امرأة عربية تحاول الانتحار في بناية سكنية في منطقة النعيمية، وعلى الفور تحركت فرقة من التحريات والشرطة والدفاع المدني إلى موقع الحادثة، كما تم التواصل مع النائب العام لأخذ الإذن لدخول الشقة وإنقاذ المرأة، موضحاً أن المرأة هي من قامت بالاتصال بغرفة عمليات الشرطة وأخبرتهم بحاجتها للإسعاف وأنها ستنتحر.

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