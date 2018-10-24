«المركزي»: لا يجوز استقطاع أكثر من نصف راتب المقترض

أكد مصرف الإمارات المركزي، أنه لا يجوز للبنوك استقطاع ما يزيد على 50% من الراتب، لتسديد أقساط القروض الشخصية لعملاء البنوك بالدولة.

وأوضح «المركزي» أن أي تجاوز من قبل البنوك سيتم التعامل معه حسب الأنظمة والإجراءات المعتمدة لدى المصرف ، فيما قال عدد من عملاء البنوك: «إن الاقتطاعات من رواتبهم تجاوزت الحد المسموح به وفقاً للنظام، والبالغ نصف الراتب أو الدخل الثابت للموظف».

وأوضح العملاء أن بعض البنوك أبلغتهم مرات عدة منذ بداية العام الحالي، عن زيادة قيمة القسط الشهري لتسديد القروض المستحقة عليهم، حتى إن قيمة الاقتطاع وصلت أحياناً إلى 60% من قيمة الراتب.

وأوضح العملاء أنه مع ارتفاع سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدرهم «الايبور»، وهي المرتبطة بسعر الفائدة على الدولار الأميركي، بدأت البنوك رفع أسعار الفائدة على القروض القائمة، لاسيما القروض طويلة الأجل، مثل قروض الإسكان وقروض الرهن العقاري، التي تمتد أحياناً إلى 25 سنة ونتيجة لرفع أسعار الفائدة، فإن قيمة القسط الشهري ارتفعت، وتجاوزت في بعض الأحيان الحدود المسموح بها للاقتطاع الشهري.

وقال العملاء: «إن الاستقطاع الشهري أصبح يثقل كاهلهم، وقلص قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الحياتية، الأمر الذي يجبر العديد منهم على إعادة جدولة القروض من جديد، وهو ما يعنى مدة زمنية أطول بفوائد جديدة، والانزلاق أكثر فأكثر في الديون والتعسر»

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