مدافع ليفربول: نسعى للتتويج بالدوري ودوري أبطال أوروبا

يثق ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول في قدرة فريقه على التتويج بأحد الألقاب الكبيرة هذا الموسم.

وقال ترينت عن البطولة الأهم التي يسعى ليفربول لتحقيقها هذا الموسم، الدوري أو دوري أبطال أوروبا: “أود أن أقول إنه لا توجد بطولة نفضلها عن الاخرى، أود أن أقول كلاهما”.

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه “نحن فريق جيد بما يكفي للمنافسة على كلا اللقبين. نحن نسعى للفوز بكل منهما. من الصعب اختيار بطولة واحدة فقط، لذلك كليهما”

وعن سجل ليفربول الدفاعي الأخير في أوروبا، أوضح “نريد أن نحسن من مستوى الدفاع لدينا، 13 هدفًا في 8 مباريات ليس أفضل ما نستطيع تحقيقه، لكن منذ ذلك الحين، وصلنا إلى نهائي دوري الأبطال وفي رصيدنا 3 نقاط حتى الآن في هذا الموسم. لسنا في أسوأ موقف ممكن ومازلنا نحقق الانتصارات. الشيء الذي يجب التركيز عليه هو تقليل عدد الأهداف التي تسكن مرمانا، لكن النقاط الثلاث هي أهم شيء بالنسبة لنا”.

ويحل رد ستار الصربي ضيفا على ليفربول ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء على ملعب أنفيلد.

وحول إمكانية ليفربول في التطور أكثر، شدد ترينت “نحن نعلم أنه لا يزال لدينا الكثير لنقدمه، وما زال بإمكاننا التحسن في الكثير من الأمور، هناك دائمًا مجال للتحسن. إنه شيء نحن متحمسون بشأنه وشيء نعلم جيدًا أنه علينا أن نسعى إليه والتطور دائمًا، وأن نقدم أداءً أفضل ونصل إلى أهدافنا كفريق”.

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