طرح طراز جديد من «آيباد برو» قريباً

تستعد شركة «أبل» للكشف عن طراز جديد من جهاز «آيباد برو» قريباً بالإضافة إلى أجهزة ماك بوك جديدة، وقد يكون هناك جهاز Macbook Air جديد أيضاً، وبدأت الصور والتقارير في الظهور على الإنترنت حول أجهزة أبل التالية، وانتشرت حديثاً العديد من التسريبات عن جهاز «آيباد برو».

وتشير التسريبات إلى أن جهاز أبل آيباد برو المقبل سيأتي مع تصميم مشابه تماماً لهاتف «آيفون إكس إس»، إذ يضم حوافاً أرق هذه المرة وبشكل عام يبدو الجهاز أكثر نحافة من ذي قبل، كما أن الشائعات تفيد بأن «أبل» قد تتخلى عن زر الـ home بشكل كامل في الجهاز الجديد كما فعلت مع أجهزة آيفون الجديدة.سان

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