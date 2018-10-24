مصرع آسيوي دهسا صباح اليوم في رأس الخيمة

لقي شخص آسيوي الجنسية يبلغ من العمر ٤١ عاما مصرعه صباح اليوم متأثرا بجرحه البليغة إثر تعرضه لحادث دهس في إحدى الأسواق الداخلية بإمارة رأس الخيمة .

وتفصيلا أشار العقيد وليد كنفش رئيس مركز شرطة المعمورة الشامل عن ورود بلاغ لغرفة العمليات عند الساعة 9:00 صباح اليوم الاربعاء، يفيد بتعرض شخص آسيوي لحادث دهس أثناء استقلاله لدراجته الهوائية ، وعلى الفور تم تحريك الدوريات وسيارة الاسعاف لمكان البلاغ ، حيث تبين خلال التحقيقات المبدئية بأن المذكور كان يسير أمام مركبة ثقيلة (شاحنة) يقودها شخص آسيوي الجنسية يبلغ من العمر ٣٤ عاما ، حيث أراد الأخير الدخول لإحدى الطرق الفرعية إلا أنه قام بدهس المذكور وإلحاق إصابات بليغة به ، وتوفي على إثرها ، وتم نقل الجثة للمستشفى تمهيدا لتسليمها لذويها لاتمام مراسم الدفن حسب الأصول المتبعة ، كما تم تحويل ملف الحادث إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة .

ودعا العقيد وليد كنفش السائقين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر والالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية ، كما على المشاة ومستخدمي الدراجات الهوائية ضرورة اتباع التعليمات والتوجيهات الصادرة حول المحافظة بقيادة تلك الدراجات بطريقة آمنة وعدم تجاوز المركبات أو عرقلة حركة سيرها .

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