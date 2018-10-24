دراسة تجيب .. لماذا لا ينفصل الأزواج غير السعداء ؟

لماذا يبقى الأزواج غير السعداء معا ؟ هذا السؤال كان محور دراسة نشرتها مجلة “الشخصية وعلم النفس الاجتماعي” الأميركية، وخلصت إلى أن السبب يكمن في أنهم يخشون من أن شركاءهم ربما لن يكونوا قادرين على التعامل مع الحياة بدونهم.

وأوضحت سامانثا جويل الأستاذة المساعدة بجامعة يوتا الأميركية أنه كلما اعتقد الأشخاص أن شريكهم باق على العلاقة انخفض احتمال قيامهم بالانفصال.

وكان الباحثون في الماضي ينظرون إلى الجانب الذاتي في العلاقة بين الطرفين، لكن علماء النفس أرادوا التحقيق في الدوافع الاجتماعية والرغبة الواضحة في حماية الشريك من الشعور بالأذى عند انتهاء العلاقة.

ونشرت صحيفة “الشخصية وعلم النفس الاجتماعي” البحث الذي أجراه الفريق في دراستين، ففي البداية وظفوا 1348 متطوعا يخوضون علاقات رومانسية مع شركاء وتعقبوهم على مدار 10 أسابيع.

وفي الجزء الثاني واصل الباحثون دراستهم مركزين على 500 مشارك كانوا يفكرون في إمكانية الانفصال عن شركائهم، حيث درست هذه المجموعة لمدة شهرين.

وقالت جويل لمجلة نيوزويك “إن البحث يوحي بأن الذين يعيشون في علاقات غير سعيدة يكون اهتمامهم بمشاعر الشريك عائقا هاما أمام إنهاء تلك العلاقات”.

وترى الخبيرة في علم النفس أن هذا البحث يمكن أن يكون مفيدا للمعالجين وللأشخاص الذين يعانون من صعوبة اتخاذ القرارات “قد يكون من المفيد معرفة من أين تأتي مشاعرك، وكذلك إدراكك بأن هذه المشاعر طبيعية”.

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