شاهد بالفيديو | قاضِ أمريكي يخلع رداءه ويطارد المجرمين

في سابقة غريبة ومثيرة للسخرية، قرر قاضِ أمريكي بإحدى محاكم العاصمة الأمريكية واشنطن، أن ينفذ القانون بيده بعد أن حاول مجرمين اثنين الهروب من جلسة الحكم، حيث خلع رداءه ودخل في مطاردة حامية معهما وصلت إلى خارج المحكمة، وذلك في مشهد سيريالي ساخر.

ونشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية مقطعًا مصورًا لعملية المطاردة بأكملها، والتي بدأت منذ دخول المتهمين “كودي هاورد” و”تانر جوكبسون” وهروبهما وهما مقيدين بالأصفاد وصولًا إلى خارج مقر محكمة مقاطعة لويس.

وأوضح المقطع أنه عندما رأى القاضي “آر.دبليو بوزارد” هذا المشهد أمامه، لم يتمالك نفسه وطفق يخلع رداءه الأسود وينزل من منصة القضاء ليركض وراء المتهمين اللذين كانا قد وصلا إلى السلالم الخلفية ساعين للوصول إلى الشارع.

ونجح القاضي في الإمساك بـ”هاورد” قبل أن يخرج إلى الشارع، في حين تمكن أفراد الشرطة من القبض على “جوكبسون” بعد أن وصل إلى مكان قريب من قاعة المحكمة.

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