شاهد بالصور | الجزيرة المتنازع عليها بين بريطانيا وإسبانيا

مع اقتراب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بموجب الاستفتاء الذي جرى في 23 يونيه 2016، فإن منطقة جبل طارق تقع تحت المهجر، لاسيما لكونها منطقة تابعة للتاج البريطاني على سواحل إسبانيا.

تعرف باسم “الصخرة” لكونها تأخذ شكل نتوء صخري ضخم في البحر المتوسط، تقع صخرة جبل طارق في الطرف الجنوب الغربي من أوروبا، على شبه الجزيرة الإيبيرية.

تطل هذه الصخرة على مضيق جبل طارق، ورغم كونها على الحدود مع إسبانيا، إلا انها تتبع للتاج البريطاني.

ورغم تبعيتها لبريطانيا إلا أن هذه الجزيرة لديها نظام حكم ذاتي بسلطات محدودة، تتعلق بالدفاع والعلاقات الخارجية.

شكلت هذه الصخرة فصلا طويلا من الحرب بين إسبانيا وبريطانيا إذ أنها ظلت تابعة لإسبانيا حتى عام 1713، لكنها انتقلت إلى التاج البريطاني بموجب معاهدة أوتريشت عقب حرب الخلافة الإسبانية التي اندلعت عام 1704.

تشير شبكة “بي بي سي” البريطانية أن هذه المنطقة التي تشارك الحدود مع إسبانيا تلقى اهتماما واسعا من الإعلام حول مصيرها المستقبلي، لاسيما مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

توضح القناة أن أهالي هذه الجزيرة يفضلون البقاء تحت التاج البريطاني، إذ أن أكثر من 90% من سكانها قد صوتوا للبقاء في تبعية لبريطانيا في استفتائين جريا عامي 1967 و2002.

غير أن الخلاف بدأ يظهر مؤخرا، فخلال التصويت على استفتاء الخروج 96% من أهالي هذه الجزيرة صوتوا بالبقاء، وكانت النتيجة النهائية للاستفتاء ضد رغبتهم.

أحد الجوانب الهامة أيضا أن التشابهات بين ساكني هذه الجزيرة وإسبانيا أكثر بكثير من تلك التشابهات مع بريطانيا، فهم يتحدثون الإسبانية، بالإضافة إلى لهجة محلية تم تطويرها من الإسبانية بفضل الأسر المختلطة.

ويقدر عدد سكان هذه الجزيرة بـ 32194 شخص، وفق آخر إحصاء عام 2015.

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