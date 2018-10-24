دبي | إحباط سرقة نصف مليون درهم بواسطة رذاذ الفلفل

كشفت النيابة العامة في دبي اليوم عن نجاح أحد المارة في إحباط محاولة 4 آسيويين سرقة حقيبة أموال تحتوي على نصف مليون درهم، وذلك عن طريق رش رذاذ الفلفل الحار على وجه موظف آسيوي، سحب المال من البنك لصالح الشركة التي يعمل بها.

وقال الموظف في تحقيقات النيابة العامة، إنه توجه إلى البنك وسحب المال، وخلال ركوبه دراجته النارية فاجأه أحد الآسيويون الأربعة برش رذاذ الفلفل على وجهه ثم انتزع آخر الحقيبة من يده وحاول الهرب إلا أن أحد المارة الذي كان يعبر الطريق بالصدفة ركض خلفه وتمكن من القبض عليه ومنعه من الاستيلاء على الحقيبة.

وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة الشروع في السرقة عن طريق الإكراه مطالبة بحبسهم وإبعادهم عن الدولة وذلك بعدما بينت التحقيقات أن المتهمين كانوا على علم بأن الموظف سيسحب المبلغ المالي الكبير من البنك، فترصدوه لسرقته.

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