839 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم وأهم مبايعة بـ 59 مليون في “جبل علي”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 839 مليون درهم

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 112 مبايعة بقيمة 368 مليون درهم، منها 37 مبايعة للأراضى بقيمة 258 مليون درهم و 75 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 110 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 59 مليون درهم فى منطقة جبل على تليها مبايعة بقيمة 59 مليون درهم فى منطقة جبل على تليها مبايعة بقيمة 38 مليون درهم فى منطقة الثنيه الرابعة.

و قد تصدرت منطقة وادي الصفا 5 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 33 مليون درهم وتلتها منطقة اليفره 2 بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم وثالثة فى جميرا الاولى بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 8 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 9 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 5 مليون درهم فى منطقة برج خليفة و أخيرا مبايعة بقيمة 4 مليون درهم فى منطقة مرسى دبي.

و قد تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 14 مبايعة بقيمة 20 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها9 مبايعة بقيمة 32 مليون درهم وثالثة فى البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 7 مبايعة بقيمة 6 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 471 مليون درهم منها 20 رهونات أراضى بقيمة 422 مليون درهم و 32 رهونات فلل وشقق بقيمة 49 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 191 مليون درهم وأخرى فى منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بقيمة 89 مليون درهم.

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