أبوظبي | نقل «طالب» للعناية المركزة بعد اعتداء من زملائه

في واقعة مؤسفة شهدتها أحد المدارس الخاصة في أبوظبي ، أعتدى 5 طلاب على زميل لهم بالضرب المبرح والركل واللكمات ما أدى إلى نقله إلى غرفة العناية المركزة ، وقال والد الطالب الذي تعرض للاعتداء أنه لم يعرف بالحادث الذي جرى لابنه الإ بعد أن تلقى اتصال تليفوني من والد زميل لابنه يسأله عن حالته فاخبره انه لا يعرف أي شئ عن الحادث .

وأضاف الأب : ابني لم يخبرني بأي شئ ما دفعني للتوجه في اليوم التالي إلى إدارة المدرسة لإستوضح تفاصيل ما حدث، ليتبين أن عدداً من الطلاب اعتدوا على ابني بالضرب عبر توجيه ركلات إلى جميع أنحاء جسده النحيل وطرحوه أرضاً ووجهوا له العديد من جمل التنمر واعتدوا عليه لفظياً دون أن ينتبه إليهم أحد وبعد وقت من صراخه جاء من أنقذه من بين أيديهم ولكن بعد أن أنهك من الضرب .

وتابع والد الطالب: على الرغم من الحالة التي كان عليها ابني لم يتم فحصه أو حتى إبلاغنا بما حدث له، ولا شك أن ابني كان خائفاً ولم يخبرنا بما حدث ، وبعد يوم من الواقعة ظهرت أعراض صحية غير طبيعية عليه إلى أن واجه وعكة صحية وتم نقله إلى المستشفى، ليتبين أنه مصاب بنزيف داخلي وتهشم في الطحال، حيث مكث 5 أيام في العناية المركزة بحكم حالته الصحية الخطرة، وتم تزويده بـ8 وحدات دم، وأجرى عملية قسطرة لمعالجة الطحال، وبعد تحسن حالته ونقله من العناية المركزة، خرج من المستشفى وعاد إلى المنزل تحت المراقبة الطبية .

وذكر الأب أن “المعتدين لا تربطهم أي علاقة بابنه، وقاموا بالاعتداء عليه فقط بهدف التسلية وإهانته”، مشيراً إلى أن الضحية لم يتعرض لأي نوع من التهديد المسبق من قبلهم وإلى الآن لا يدرك سبب التعدي عليه، مع العلم أنهم مجموعة من الطلبة المعروفين بعدم انضباطهم وعدوانيتهم، والمدرسة على علم بذلك ولم تتخذ أي إجراء رادع ضدهم إلا بعد الحادثة، إذ قامت بفصل الطلاب لمدة سنتين دراسيتين”

وأكد الأب أن ابنه بدأ يعاني من مشاكل نفسية بعد الواقعة ولا يرغب بالعودة إلى المدرسة، وحتى الآن لم يذهب إلى الدوام، بانتظار إجراءات تحويله إلى مدرسة أخرى .



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