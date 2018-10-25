بالصور: حبيب محمدوف يحضر الافتتاح المبدئي لإستاد آل نهيان

استضاف نادي الوحدة ، حبيب نور محمدوف، بطل العالم في الفنون القتالية، على هامش الافتتاح المبدئي لإستاد آل نهيان، اليوم الخميس، بعد الانتهاء من أعمال التجديد والتطوير التي شهدها استعدادا لاستضافة كأس آسيا 2019.

وحرص المصارع العالمي، على القيام بجولة تفقدية داخل إستاد كرة القدم وكذلك مرافق النادي.

ورافق اللاعب خلال الزيارة، أحمد الرميثي، رئيس شركة الوحدة لكرة القدم، وخالد الهنائي، رئيس شركة الوحدة للألعاب الرياضية، وعبد الرحمن الظاهري، رئيس شركة الوحدة للاستثمار، وعبد الله سالم الجنيبي، المدير التنفيذي.

كما تم التقاط الصور التذكارية بين اللاعب وأعضاء مجلس الإدارة، وكذلك لاعبي فريق تحت 21 سنة.

وعلى جانب آخر، وقعت شركة الوحدة للألعاب الرياضية، اتفاقية تعاون بين أكاديمية اللاعب حبيب نور محمدوف للجوجتسو، وأكاديمية الوحدة للجوجتسو.

كما زار نجم الفنون القتالية بزيارة أكاديمية الوحدة للجوجتسو واجتمع مع اللاعبين بها، والتقطوا معه الصور التذكارية.

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