شاهد بالصور | مواقع الأثار المهجورة في ليبيا

باتت الأسماء المحفورة والمطبوعة باستخدام الألوان تغطي حطام مدينة قويني في ليبيا، تلك المدينة الأثرية التي شيدها الرومان منذ أكثر من 2600 عاما، والتي كانت في الماضي أحد مصادر الجذب السياحي في ليبيا.

وتوضح وكالة “رويترز” الإخبارية أن المدينة باتت تتعرض للإهمال بل وأصبحت هدفا للمخربين والحفارين الذين يسرقون مقتنياتها، مثلها مثل العديد من المواقع الأثرية الأخرى في ليبيا التي تعيش مصيرا مأسويا.

تبين الوكالة إلى أن الاضطرابات والسرقة باتت تهدد المواقع الأثرية في ليبيا، تلك الدولة التي تعيش في فوضى وتكافح لعودة الأمن منذ الإطاحة بالعقيد الليبي الراحل، معمر القذافي.

تضم ليبيا 5 مواقع مسجلة على قوائم اليونسكو، نظرا لقيمتهم التاريخية والعالمية، هذه المواقع تضم حطام مدينة لبدة الكبرى ومدينة صبراتة الشهيرة بمسرحها الروماني القديم.

وهناك أيضا صغرة لعصور ما قبل التاريخ محفورة في جبال أكاكوس، في الصحراء الجنوبية بالبلاد على مقربة من الحدود.

وفي الشرق هناك مدينة قويني، والتي شيدها اليونايين ثم وسعها الرومانيين وتقع في الجبال على بعد 200 كلم من شرق بنغازي.

لكن مع اختفاء السياح الأجانب الذي كانوا يزورون ليبيا خلال الاستقرار السابق، استولى الأهالي حاليا على أراضي هذه المواقع الأثرية وقاموا بتخريبها، بل وكتابة الجداريات وكلمات على العمدان والجدران.

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