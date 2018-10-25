شاهد بالفيديو | إنزال مركبات قتال أميركية بالخطأ في منطقة ريفية

بواسطة / بتاريخ 2018-10-25 في 8:09 م /
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وقعت طائرة نقل عسكرية أميركية في خطأ فادح بعد أن قامت بإنزال مركبة عسكرية من طراز «هامفي» عن طريق الخطأ، بمنطقة ريفية قرب قاعدة فورت براغ بولاية نورث كارولاينا، أمس (الأربعاء).

وحسب شبكة «سي إن إن» الأميركية، فإن الحادث تم خلال فترة اختبار منصة جديدة لهبوط المركبات الثقيلة، حيث كان الجيش الأميركي يقوم بعملية إنزال للمركبة من طائرة عسكرية من طراز «سي 17»، إلا أن الجيش أخطأ وقام بإنزال المركبة قبل دقيقة واحدة من الوقت المفترض.

ونتيجة لذلك، وقعت المركبة على بُعد أكثر من 7 أميال شمال منطقة الهبوط المقصودة.

ويجري الآن تحقيق في سبب الحادث، الذي لم يسفر عن أي إصابات أو أضرار مادية كبيرة.

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