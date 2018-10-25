شاومي تطلق هاتف Mi Mix 3 بدون نتوء وبكاميرا أمامية انزلاقية

ويعمل الهاتف مع معالج سنابدراغون 845، كما يحمل مستشعر لبصمة الأصبع في الخلف لكن بشكل مختلف عن هاتف Find X من أوبو، فليس هناك حاجة لانزلاق ظهر الهاتف عند فتحه. ويدعم الهاتف تقنية الشحن السريع واللاسلكي بقوة 10 واط ويحوي بطارية بقدرة 3,200 أمبير / ساعة.
وبالحديث عن أكثر شيء متطور في هاتف شاومي، هو وجود ذاكرة رام 10 جيجا بايت مع سعة تخزينية 256 جيجا بايت وسيكون سعرها 720$ تقريبًا، فيما ستكون هناك نسخ برام 8 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 256 جيجا بيات وبسعر 575$ تقريبًا، بجانب نسخة أخرى بسعر 475$ مع ذاكرة رام 6 جيجا بايت ومساحة تخزين 128 جيجا بايت.
ويعمل الهاتف بتقنية 4G وسيتاح في الصين، لكن بحسب الشركة فسيكون هناك نسخة أخرى بتقنية 5G في أوروبا مع بداية العام المقبل، وهو ما يعني على الأغلب ترقية الشركة للمعالج ليكون سنابدراغون 855 عند إطلاقها.