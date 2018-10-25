افتتاح أول متجر في دبي بنموذج “شارع التسوق”

أعلنت جمعية الإمارات التعاونية المتخصصة في مجال البيع بالتجزئة،اليوم، عن افتتاحها أول متجر بنموذج الـ “Market Street” أو (المشي في الشارع) وهو الأسلوب الذي يوفر للمتعاملين التسوق عبر المشي في شارع طولي الممر تتوزع فيه أقسام التسوق على الجانبين، وهو نموذج يطلق لأول مرة بدبي والإمارات بحسب المدير العام لجمعية الإمارات التعاونية، محمد يوسف الخاجة.

وقال الخاجة، خلال الافتتاح، إن هذا التغيير في شكل المتجر جاء بناء على دراسة متعمقة لآراء العملاء، مشيراً إلى الأسلوب المريح، الذي من خلاله يتناول العملاء منتجاتهم التي يرغبون في شرائها بكل سهولة على طول المتجر أو شارع التسوق كما يطلق عليه.

وأضاف أن الأسلوب السهل في الوصول لاحتياجات العملاء اليومية سوف يكون سببا في تكرار زيارتهم .

وأشار إلى أنه بهذا التصميم تعيد جمعية الإمارات التعاونية إحياء الشعور بالحي الإماراتي التقليدي عبر مفهوم تجميع جميع أقسام التسوق بشكل طولي كما كانت الدكاكين الإماراتية في الأحياء التجارية.

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