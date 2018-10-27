ميرة المرزوقي : شغفي بالزراعة قادني إلى أستراليا

قررت المواطنة الشابة ميرة محمد المرزوقي (21 عاماً)، استثمار شغفها بالزراعة في خدمة الوطن، فبعد حصولها على شهادة الثانوية العامة التحقت بجامعة ولاية كوينزلاند في أستراليا، لدراسة تخصص لا يحظى بإقبال من الفتيات وهو “إدارة الأعمال الزراعية” .

وقالت المرزوقي إنها أصرت على دراسة هذا التخصص لتسهم في دعم جهود الدولة لتوسيع الرقعة الزراعية ، مضيفة أن تخصصها «يُعنى بالأغذية والزراعة بشكل عام، وكيفية مساعدة المزارعين على تطوير مزارعهم وبيع منتجاتهم وتصديرها بأفضل السبل»، لافتة إلى أن إدارة الأعمال الزراعية توفر سبل حل المشكلات التي تواجه القطاع الزراعي، وتعمل على تطويره وتنميته.

وأشارت المرزوقي إلى أن «إدارة الأعمال الزراعية»، ترتبط كذلك بالحيوانات التي تتم تربيتها في المزارع، وتكون تحت إشراف المختص في إدارة الأعمال الزراعية، الذي يستطيع العناية بطعامها، متابعة : «يمكنني بعد التخرج فتح شركة خاصة بطعام الحيوانات أو مزرعة لإنتاج الألبان». ، ونظراً لهذا الارتباط وحبها الكبير للحيوانات، تحرص المرزوقي (التي تهوى ركوب الخيل) على الالتحاق بدورات تخصصية عن الحيوانات، كما تطوعت وتدربت في شركة أسترالية لمساعدة الحيوانات السائبة والمصابة ونقلها إلى مكانٍ آمن

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