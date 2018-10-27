أحدث إصدار من واتساب يدعم الملصقات

خلال السنوات القليلة الماضية، توسّع تطبيق واتساب بشكل مُذهل للغاية، حيث شمل الكثير من المزايا الكبيرة، وهنا لا يَسعُنا الحديث للتحدّث عنها فهي كثيرة، في غضون ذلك تلقى تطبيق واتساب على كلٍ من أندرويد و iOS تحديثًا جديدًا أصبح فيه التطبيق أخيرًا يدعم حزم المُلصقات، وذلك بعد أن تم اختبار هذا الدعم منذ حوالي شهر من الآن.

فيما يخص إمكانية الاستخدام، تمامًا مثل مشاركة صور GIF سيتمكّن مستخدمي iOS من الوصول إلى حزم الملصقات الجديدة عبر قائمة فرعية إضافية موجودة في قسم التطبيق الُمستخدم لإرسال الصور والفيديو، أما مستخدمي النظام الآخر أندرويد سيتمكنوا من الوصول إلى هذه الملصقات من خلال قائمة فرعيّة جديدة تمت إضافتها لقسم الرموز التعبيرية.

وأجدر بالإشارة عند الوصول إلى هذه الملصقات ستكون هناك حزمة مُحمّلة افتراضيًا، مع إمكانية المستخدم تنزيل باقات أخرى حسب اختياره، كذلك سيكون هناك الدعم لحزم ملصقات من جهات خارجية غير واتساب، أخيرًا ميزة الملصقات متاحة على إصدار WhatsApp 2.18.329 فأحدث لمستخدمي أندرويد، وسيحتاج مستخدمي iOS إلى تحميل إصدار WhatsApp 2.18.100.

اقرأ ايضا

التعليقات