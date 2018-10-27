وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعلن عن برنامج الأطباء الزائرين لشهر نوفمبر 2018

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تفاصيل “برنامج الأطباء الزائرين” لشهر نوفمبر 2018 لتقديم خدماتهم الاستشارية والتشخيصية والعلاجية للمرضى، حيث سيقوم الأطباء بزيارة مستشفيات القاسمي، خورفكان، صقر، شعم، الفجيرة، دبا، الكويت، عبيد الله ومستشفى كلباء لتقديم خدماتهم الطبية في مجال خبراتهم المختلفة وهي أمراض القلب، أمراض النساء والولادة، جراحة العظام للأطفال، أمراض الأعصاب للأطفال، الطب النفسي، أمراض الغدد الصماء، جراحة العمود الفقري، أمراض الجهاز الهضمي، أمراض وجراحة السمنة، أمراض القلب التداخلية، أمراض القلب للأطفال، أمراض الدم للأطفال، جراحة العظام وعلاج النطق.

وتهدف الوزارة من استقدام الأطباء الزائرين الذين يتم اختيارهم من المؤسسات الصحية المتميزة من جامعات وكليات ومراكز طبية في بعض الدول الصديقة وفق أرقى المعايير العالمية، إلى تقديم أفضل الخبرات العلاجية العالمية في معظم التخصصات الطبية للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، وتحقيق أفضل الممارسات وأرقى معايير الجودة والتميــز في الخدمـات الصحيـة العلاجية التي تقـدم في المرافق الصحية التابعـة للـوزارة، تماشياً مع رؤية الوزارة بتقديم رعاية صحية شاملة ومتكاملة تفوق التوقعات من أجل مجتمع سعيد. وذلك لدعم برنامج التدريب الطبي المستمر للأطباء والكوادر الفنية، وسعياً للارتقاء بمستوى الكفاءات الطبية الوطنية. وفي نفس الوقت لتجنيب المرضى مشقة السفر إلى وجهات علاجية خارج الدولة.

الدكتور ماسيميليانو فوسارو يعمل حالياً كطبيب أول في وحدة أمراض القلب والألم في الصدر في مركز القلب الألماني في ميونيخ، أكمل دراسة الطب والزمالة في أمراض القلب من جامعة فيرونا (إيطاليا). وتابع التخصص في الطب الباطني في جامعة ميونيخ التقنية (TUM) ، وحصل على مؤهل إضافي في أمراض القلب التداخلية. وتشمل مجالات خبرته، أمراض القلب التداخلية. وسيقوم الدكتور ماسيميليانو فوسارو بزيارة مستشفى القاسمي في الفترة من 4 إلى 5 نوفمبر 2018.

الدكتور مالك نصار هو استشاري الطب الجنيني في مركز كليمنصو الطبي – لبنان، أكمل دراسة الطب ودبلوم في أمراض النساء والولادة في جامعة القديس جوزيف في لبنان، وأكمل دبلوم مزدوج في طب الجنين والموجات فوق الصوتية التوليدية في جامعات فرنسية، وتشمل مجالات خبرته: طب الجنين. سيقوم الدكتور مالك نصار بزيارة مستشفى خورفكان من 4-7 نوفمبر 2018.

الدكتور روبرت هيل هو استشاري في جراحة العظام في مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال المرضى، المملكة المتحدة، تخرج من جامعة لندن. ثم حصل على الزمالة من الكلية الملكية للجراحين في المملكة المتحدة، وتشمل مجالات خبرته: إعادة بناء الأطراف، خلع الورك، تطويل الأطراف، وتصحيح التشوه. سيقوم الدكتور روبرت هيل بزيارة مستشفى صقر، برأس الخيمة من 11-15 نوفمبر 2018.

الدكتور حفيظ رحمن هو استشاري أمراض نساء وجراح تنظيري بالمنظار في مستشفى بي في إس ميموريال، كاليكوت، ومستشفى صن رايز، كوشين، الهند، أكمل دراسة الطب في جامعة كاليكوت. ثم تابع دراسته في أمراض النساء والتوليد في جامعة جوجارات بجامعة جون مورس بليفربول، وتشمل مجالات خبرته: جراحة المناظير، جراحة إعادة التأهيل، إصلاح قاع الحوض. سيقوم الدكتور حفيظ رحمن بزيارة مستشفى القاسمي للنساء والولادة في الفترة من 11-12 نوفمبر 2018, ومستشفى البراحة في 27-28 نوفمبر 2018.

الدكتور دنيس دلوغوس وهو أستاذ في علم الأعصاب في فيلادلفيا، كلية الطب بجامعة بنسلفانيا. واستشاري أعصاب في مستشفى فيلادلفيا للاطفال- الولايات المتحدة الأمريكية، حصل الدكتور دنيس دلوغوس على الزمالة في علاج الصرع والفسيولوجيا العصبية الإكلينيكية من مستشفى الأطفال في فيلادلفيا، وحصل على البورد الأمريكي للفيورولوجيا العصبية السريرية، وتشمل مجالات خبرته، طب الأعصاب لدى الأطفال وعلم الأعصاب السريري مع مؤهلات خاصة في الصرع. سيقوم الدكتور دنيس دلوغوس بزيارة مستشفى خورفكان خلال الفترة من 11 – 15 نوفمبر 2018.

الدكتور جستن بروفي هو استشاري الطب النفسي والمدير الطبي في مستشفى نيوكاسل وشركة يكلو للخدمات الصحية النفسية، تخرج بدرجة بكالوريوس في الطب والجراحة والتوليد من جامعة كلية غالواي، وهو زميل في الكلية الملكية للأطباء النفسيين والرئيس السابق لكلية الأطباء النفسيين من ايرلندا، سيقوم الدكتور جستن بزيارة مستشفى خورفكان خلال الفترة من 11-15 نوفمبر 2018.

الدكتور حسام غصن يعمل حالياً منصب استشاري الغدد الصماء ورئيس طاقم مستشفى عين وزين، لبنان، أكمل دراسة الطب والإقامة في الطب الباطني من الجامعة الأمريكية في بيروت. ثم حصل على زمالة في الغدد الصماء والاستقلاب في كلية بايلور للطب، تشمل مجالات خبرته، داء السكري، طب الشيخوخة، الغدد الصماء والتمثيل الغذائي، سيقوم الدكتور حسام غصن بزيارة مستشفى شعم في الفترة من 11 إلى 15 نوفمبر 2018.

الدكتور لورنزو أزاليني يشغل منصب استشاري في أمراض القلب التداخلية في مستشفى سان رافاييل، ميلانو بإيطاليا. أكمل دراسة الطب في كلية الطب بجامعة بادوا، بادوفا، إيطاليا، والاقامة في طب القلب من مستشفى دي لا سانتا كريو إي سانت باو، برشلونة، إسبانيا. حصل على الزمالة في أمراض القلب التداخلية في معهد القلب في مونتريال، كندا، وتشمل مجالات خبرته، أمراض القلب التداخلية، سيقوم الدكتور لورنزو بزيارة مستشفى الفجيرة في الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر، 2018.

الدكتور ماثيو تايت يعمل حاليًا في مستشفى جامعة ماكواري ومستشفى نيبيان في سيدني، أكمل دراسة الطب في كلية الطب في كلية لندن الجامعية. تابع تدريب جراحة الأعصاب في سيدني (مستشفى رويال نورث شور) لندن (مستشفى كلية الملوك وجناح أتكينسون موريلي، مستشفى سانت جورج). وقد أكمل تدريب إضافي بعد الزمالة في كلا المجالين: جراحة العمود الفقري المعقد في كلية كينجز في لندن والجراحة الوعائية الدماغية في مستشفى رويال نورث شور ومعهد بارو للأعصاب في فينيكس، أريزونا. تشمل مجالات خبرته العلاج العصبي للاضطرابات في العمود الفقري وكذلك في علاج أمراض الأوعية الدموية في الدماغ (الجراحة الدماغية الوعائية). سيقوم الدكتور ماثيو تايت بزيارة مستشفى الفجيرة في الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر 2018 ومستشفى دبا من 14 إلى 15 نوفمبر 2018.

الدكتور بيتير تاغكاليديس هو أخصائي أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى ألفريد منذ عام 2012، ومشرف زميل في التنظير للجنة المشتركة للاعتراف بالتدريب في التنظير الداخلي في أستراليا، وهو عضو في جمعية الجهاز الهضمي في أستراليا منذ عام 1999، عضو في الجمعية الأمريكية للتنظير المعدي المعوي وعضو في الجمعية الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي، تشمل مجالات خبرته: التنظير وفحص القولون والمستقيم سيقوم الدكتور بيتير بزيارة مستشفى الكويت من 11 – 13 نوفمبر 2018 ومستشفى عبيد الله 14 – 15 نوفمبر 2018.

الدكتور أوليفييه فارين أستاذ أمراض القلب ومدير مختبر القسطرة القلبية في مستشفى كوشين، جامعة رينيه ديكارت، كلية الطب في باريس. تخرج الدكتور أوليفييه فارين من كلية الطب في الكرملين – بيسيتر في باريس. حصل بعد ذلك على دبلوم تخصص في أمراض القلب من جامعة باريس، تشمل مجالات خبرته أمراض القلب التداخلية، سيقوم الدكتور أوليفييه فارين بزيارة مستشفى القاسمي في الفترة من 11 إلى 15 نوفمبر 2018.

يعمل الدكتور مانويل غالفيو نيتو كأستاذ للجراحة في جامعة ABC الطبية بالبرازيل، تخرج من كلية باهيانا للطب والصحة العامة في باهيا بالبرازيل وتابع الاقامة في جراحة الجهاز الهضمي والمناظير الهضمية في مستشفى 9 يوليو، ساو باولو، البرازيل وهو يسعى للحصول على درجة الدكتوراه في الجامعة الفيدرالية لبيرنامبوكو. تشمل مجالات خبرته: تنظير المعدة، الجراحة بالمنظار، التنظير الداخلي، المناظير المرنة المتطورة، أمراض الجهاز الهضمي. سيقوم الدكتور مانويل غالفيو نيتو بزيارة مستشفى عبيدالله في 18-21 نوفمبر 2018.

الدكتورة ريما بدر هي أستاذ طب الأطفال وطب قلب / طب الجنين في مستشفى جامعة الملك عبد العزيز، جدة، المملكة العربية السعودية، أكملت دراسة الطب في جامعة الملك عبد العزيز، كلية الطب بالسعودية ودبلوم في صحة الطفل (DCH) من الكلية الملكية للأطباء في دبلن، أيرلندا. لديها البورد في طب القلب للأطفال من ألمانيا، وتشمل مجالات خبرتها، أمراض القلب لدى الأطفال / الجنين ستقوم الدكتورة ريما بدر بزيارة مستشفى الفجيرة في الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر 2018.

الدكتور جين فجاديت يشغل منصب المدير المشارك في “وحدة أمراض القلب التدخلي” في عيادة باستور في تولوز، فرنسا. حصل على شهادة الطب والدبلوم في أمراض القلب من مستشفى جامعة تولوز. وتشمل مجالات خبرته: تقييم التكنولوجيات الجديدة في أمراض القلب التداخلية. وسيقوم بزيارة مستشفى القاسمي خلال الفترة 18-22 نوفمبر 2018.

يعمل الدكتور كي هي أستاذاً بقسم طب الأطفال بكلية طب جامعة سونغ كيونكوان، أكمل تخرجه الطبي من جامعة سيول الوطنية، كلية الطب. تابع الإقامة والزمالة من مستشفى جامعة سيول الوطنية للأطفال ومركز سامسونج الطبي في كوريا، وتشمل مجالات خبرته، أمراض الدم لدى الأطفال، علم الأورام، الخلايا الجذعية المكونة للدم، زرع الأعضاء، الخلايا الجذعية الوسيطة. سيزور الدكتور كيون هي يو مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال في 18 نوفمبر ومستشفى الفجيرة من 19 إلى 20 نوفمبر.

الدكتور أنطونيو كولومبو هو مدير مختبر القسطرة القلبية في مستشفى سان رافاييل ومستشفى كولومبوس، ميلانو، إيطاليا. هو طبيب قلب في مستشفى ستامفورد، أكمل دراسة الطب في جامعة ميلانو والإقامة في طب القلب في كلية الدراسات العليا في الطب القلبي الوعائي، إيطاليا، تشمل مجالات خبرته، أمراض القلب التداخلية، أمراض القلب. سيقوم الدكتور أنطونيو كولومبو بزيارة مستشفى القاسمي في الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر 2018.

الدكتور تومونوري يانو هو دكتور في جامعة جيتشي الطبية، اليابان، أكمل تعليمه الطبي وتابع الزمالة في أمراض الجهاز الهضمي في كلية جيتشي الطبية، توشيجي، اليابان، وتشمل مجالات خبرته: العلاجات بالمنظار، داء الأمعاء الملتهبة، التنظير التدخلي. سيقوم الدكتور تومونوري يانو بزيارة مستشفى كلباء من 25-29 نوفمبر 2018.

الدكتور كارل فريدريك هو جراح في قسم جراحة السمنة في مستشفى جامعة أوسلو في النرويج. بعد الانتهاء من الكلية الطبية، كما انه تدرب في الجراحة في مستشفى سيمريسهامن في السويد. وتشمل مجالات خبرته الجراحة لعلاج السمنة. سيقوم الدكتور فريدريك بزيارة مستشفى الكويت من 25-29 نوفمبر 2018.

الدكتور دومينيك فرانسوا قازيلي هو جراح عظام لعلاج الكتف، أنهى دراسته الطبية والتدريب في ليون، فرنسا. وتخصص في جراحة مفصل الكتف من خلال الدورات التدريبية والمنح الدراسية في كندا والولايات المتحدة، أسس الدكتور قازيلي المراكز المتخصصة في علاج الكتف في أوروبا والشرق الأوسط. سيقوم الدكتور قازيلي بالانضمام إلى فريق جراحة العظام في مستشفى الفجيرة في يوم 26 نوفمبر 2018 ومستشفى القاسمي، في 25-29 نوفمبر 2018 في مستشفى القاسمي.

تعمل الدكتورة ستيفاني موه كاستشاري في جراحة العظام في مستشفى هنري فورد الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية، أكملت دراسة الطب من كلية الطب في جامعة دريكسيل. تابعت الإقامة في جراحة العظام في هنري فورد هيلث سيستمز، الولايات المتحدة الأمريكية، وتشمل مجالات خبرتها، جراحة الكتف والمرفق، ستقوم الدكتورة ستيفاني موه بزيارة مستشفى خورفكان في الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر 2018.

الدكتورة شيماء القطان هي أخصائية طبية في أمراض النطق واللغة في مركز الشيخ سالم العلي للسمعيات وعلاج النطق، مستشفى زين، الكويت، أكملت دراسة الطب في جامعة أبردين، اسكتلندا، المملكة المتحدة، ثم تابعت درجة الماجستير في العلوم في علم أمراض النطق واللغة والدكتوراه من جامعة نيوكاسل أبون تاين – المملكة المتحدة، ستقوم الدكتورة شيماء القطان بزيارة مستشفى الفجيرة في 26 نوفمبر , ومستشفى القاسمي للنساء والولادة من 27 إلى 29 نوفمبر 2018

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