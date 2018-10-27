“طرق دبي” تطلق مشروعا تجريبيا لتقنية الإنارة الذكية للمشاة والدراجات الهوائية

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات، بالتعاون مع شركة فيليبس للإنارة، مشروعا تجريبيا في منطقة كورنيش جميرا لاختبار فوائد تطبيق تقنية الإنارة الذكية للمشاة والدراجات الهوائية Intelligent Pedestrian and Cycling Track Lighting System، بحيث يتغير مستوى الإنارة حساب الحاجة ليتناسب وحركة المستخدمين.

وتفصيلا، قالت المهندسة ميثاء بن عدي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق أن النظام يستخدم حساسات متخصصة تقوم بمراقبة الحركة على الطريق والتحكم بشدة الإنارة عبر الاتصال مع الأعمدة المجاورة لتحضيرها لمرور مستخدمي الطريق، مما يسهم في توفير استهلاك الطاقة، وفي نفس الوقت تحقيق المستوى الآمن من الإنارة للمشاة ومستخدمي الطريق.

وفي السياق ذاته، زار وفد من هيئة الطرق والمواصلات في دبي مركز تطبيقات الإنارة الخارجية لشركة فيليبس للإنارة (OLAC) في مدينة ليون الفرنسية، للاطلاع على أحدث ما توصلت اليه شركة فيليبس في مجال الإنارة الذكية، حيث ترأس الوفد المهندسة ميثاء بن عدي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق كما ضم الوفد، م. نبيل محمد صالح مدير إدارة الطرق ومديري الأقسام وذوي الاختصاص. ويعتبر المركز واحدا من أهم المنصات العالمية لعرض أحدث التطبيقات العملية في مجال الإنارة الخارجية.

وأشارت المهندسة ميثاء بن عدي إلى أن الزيارة تأتي ضمن إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين هيئة الطرق والمواصلات وشركة فيليبس للإنارة في شهر مايو من عام 2017، وتهدف الاتفاقية إلى بناء علاقات شراكة استراتيجية في مجال الأبحاث العلمية وخاصة أحدث التقنيات في مجال إنارة الطرق والإضاءة المعمارية والأنظمة الذكية لتطوير المدينة.

ولفتت بن عدي إلى أن التواصل والتكامل والتعاون من خلال الشراكات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص فيما يتعلق بالأمور العلمية والبحثية سيساهم بتحقيق الريادة المطلوبة وترجمة رؤية الحكومة في الابداع والابتكار واستشراف المستقبل.

الجدير بالذكر أن القراءات المبدئية، التي تم الحصول عليها لقياس نتائج المشروع التجريبي أظهرت نسبة توفير وصلت إلى40% بالإضافة إلى التوفير المحقق من تكنولوجيا LED أما إذا كانت المقارنة بمشاريع تستخدم الإنارة التقليدية، فستصل نسبة التوفير من 70% إلى 80%.

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