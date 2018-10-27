كارتيرون: نحترم الوصل وهدفنا التتويج باللقب العربي

أكَّد الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الأهلي المصري، أنَّ فريقه يحترم الوصل الإماراتي، ويعلم جيدًا أنه يضم لاعبين مميزين، وستكون المواجهة صعبة أمامه.

ويستضيف الأهلي، الوصل على ملعب الجيش في برج العرب بالإسكندرية غدًا الأحد، في ذهاب ثمن نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

وقال كارتيرون في تصريحات صحفية، إنَّ “مباراة الوصل تحظى بأهمية كبيرة خاصة وأن الوصل فريق قوي، كما أنَّ الأهلي يسعى للتتويج باللقب، وبالتالي لديه طموح لاستكمال مشواره”.

وأوضح “تراجع نتائج الوصل بالدوري الإماراتي ليست مقياسًا لقوة المنافس”.

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