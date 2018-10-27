فيجو: ريال مدريد يجب أن يتحرك لضم هازارد

وصرح فيجو لخدمة البث “دازن” قائلا: “ريال مدريد يجب أن يوقع مع هازارد من دون شك”.

وأضاف “إنه لاعب رائع، واحد من أفضل اللاعبين الموجودين حاليا، أعتقد أنه يرغب في اللعب لريال مدريد”.

وواصل “بالإضافة لذلك إنه واحد من لاعبين قلائل لم يرتبط اسمهم بأي فريق كبير لفترة طويلة”.

وكان هازارد قد قال أكثر من مرة إنه يرغب في تمثيل ريال مدريد، لكن ارتباطه بتشيلسي يحول دون تحقيق تلك الرغبة.

وربطت تقارير صحفية هازارد بالانضمام للنادي الملكي خاصة بعد رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.

وكان هازارد قد قال في وقت سابق إنه قد ينهي مسيرته الكروية مع فريقه الحالي تشيلسي.

وشارك صاحب الـ27 عاما خلال الموسم الجاري في 11 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 8 أهداف وصنع 3 آخرين.