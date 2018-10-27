شاهد بالصور | حديقة الصحراء المذهلة في التبت

تشهد مقاطعة زهانانج في جنوب إقليم التبت التابع للصين، أعمال على قدم وساق من أجل بناء حديقة الصحراء ذات الكثبان الرملية المذهلة والتموجات التي شكلتها الرياح للرمال.

وبحسب وكالة “شينخوا” الصينية أن حديقة الصحراء في إقليم التبت ذات الحكم الذاتي تحظى بجمال مذهل، بفضل الجمال الساحر لهذه الكثبان الرملية والتي تحيطها السهول الخضراء وبعض البحيرات ذات المياه الشفافة، والذي يعطيها منظرا استثنائيا.

تشير الوكالة إلى أن هذه الحديقة تمتد على مساحات واسعة، وسوف يتم العمل عليها على مدار سنوات، موضحة أن المرحلة الأولى من بناء هذه الحديقة سوف يكتمل في يوليو 2019.

هذه الحديقة تأتي ضمن مشروع ضخم تنفذه الصين من أجل تحويل سهل التبت الكامل والجبال المحيطة به إلى حدائق لحماية “آخر قطعة من الأرض النقية”، بحسب ما يشرح العلماء الذين يعملون على المشروع.

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