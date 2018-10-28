شرطة أبوظبي تضبط لصاً خدع مصرفياً وسرق مبلغاً “بخفة يد”

ضبطت شرطة أبوظبي، شخصا آسيوياً، قام بخداع موظف بأحد البنوك، مستخدما حيل الخداع البصري و”خفة اليد” وأسرع بالفرار بعد سرقته مبلغا من المال.

وأرجع العميد سهيل سعيد الخييلي، مدير مديرية شرطة العاصمة في قطاع الأمن الجنائي، تفاصيل الواقعة ، حينما ورد بلاغ من أحد البنوك إلى مركز شرطة المدينة، يفيد بسرقة مبلغ من المال، بعدما اكتشف موظف البنك سرقة مبلغ من الأموال التي بعهدته .

وأضاف، أن “المركز” باشر إجراءاته الأمنية، وتبيّن من المعاينة وجود عملية سرقة قام بها أحد المتعاملين مع البنك، ولاذ بالفرار بطريقة لا يشوبها أي شك أو ريبة، بعدما تعمّـد إشغال المحاسب بطريقة احتيالية، وقبض مبلغاً إضافياً، أثناء معاملة، ثم توجه إلى أحد محال الصرافة وتحويل المبلغ إلى من دولارات إلى دراهم.

وذكر أنه تم التوصّل إلى هوية الجاني وضبطه، بعد عمليات البحث والتحرّي، واتخاذ الإجراءات القانونية، وبالتحقيق معه اعترف بارتكاب الجريمة، ممارساً ألاعيب خفة اليد والخداع البصري، فتم إحالته إلى النيابة العامة، استكمالاً لبقية التحقيقات في ملابسات الواقعة.

وأكد العميد الخييلي أهمية اتخاذ البنوك ومحال الصرافة، الإجراءات الاحترازية اللازمة لتجنب مثل هذه العمليات الاحتيالية المدبّرة، مشيراً إلى أن الإبلاغ الفوري عن التجاوزات القانونية، يسهم في سرعة ضبط الجُناة، وإحباط مخططاتهم الإجرامية.

اقرأ ايضا

التعليقات