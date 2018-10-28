رأس الخيمة | ذهب إلى مستشفى للعلاج فوجد نفسه أمام المحكمة

اعتاد مريض في رأس الخيمة من جنسية خليجية لفترة طويلة على تناول عقاقير لتسكين أوجاعه، ما تسبب في تغير سلوكه الاجتماعي مع عائلته وبسبب اعتياده على العقاقير باتت الجرعات الخفيفة لا تأتي بالنتيجة المطلوبة معه فزاد جرعتها، ما اضطر شقيقه لاصطحابه إلى أحد المستشفيات الحكومية لتشخيص حالته، وإيجاد سبيل آخر لتسكين آلامه أو علاجها، إلا أن المستشفى وبعد إجراء فحص الدم للمريض أبلغ الشرطة على الفور باعتياده على تناول العقاقير المخدرة.

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقى شرطة رأس الخيمة بلاغاً من مستشفى حكومي يفيد بوجود مراجع (مريض) من جنسية خليجية، تظهر تحاليل الدم التي أجريت له إدمانه تناول العقاقير المخدرة والمحظور تناولها إلا وفق وصفات طبية معتمدة رسمياً.

وأوقفت الشرطة المريض للتحقيق معه حول الواقعة، ووفق محضر التحقيقات، أفاد الشقيق الذي كان بصحبته في المستشفى بأن أخاه يعاني منذ فترة طويلة من انزلاق غضروفي بسبب ظروف عمله الشاقة، وبعد الكشف الطبي لمرات عدة وصف له الأطباء عقاقير مخدرة لتسكين آلامه.

وأردف أن المريض اعتاد لفترة طويلة على تناول هذه العقاقير، ما تسبب في تغير سلوكه الاجتماعي مع عائلته، وبسبب اعتياده على العقاقير باتت الجرعات الخفيفة لا تأتي بالنتيجة المطلوبة معه، ما اضطره مع الوقت إلى زيادتها ، بدورها وجهت نيابة رأس الخيمة للمريض تهمة تعاطي العقاقير المخدرة، وأحالته إلى المحكمة .

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