أيوب المنصوري .. حلمه بمسكن خاص اصطدم بالالتزامات البنكية

قال المواطن أيوب يوسف المنصوري، والذي يعمل في إدارة الدفاع المدني في دبي منذ 4 سنوات، أنه يقطن هو وزوجته وابنته الصغيرة في ملحق صغير في بيت والده بمنطقة السلمة في أم القيوين شيّده بـ60 ألف درهم، مكوّن من غرفة وصالة فقط، ولا خدمات أخرى منذ عام 2014.

وروى المنصوري ظروفه للحصول على مسكن لأسرته الصغيرة، بعد زواجه وإنجابه مولودته الأولى التي تجاوز عمرها الآن 3 أعوام، حيث أكد أنه قدم للحصول على مسكن جاهز من برنامج الشيخ زايد للإسكان في أم القيوين في العام 2014 عام زواجه، وتمكن من أخذ الموافقة في عام 2015 على المسكن الذي يبلغ سعره آنذاك مليوناً و250 ألف درهم ومكوّن من 4 غرف، وبعد أن تم تشطيب السكن تفاجأ بأن السعر زاد ليصبح مليوناً و472 ألف درهم، فراجع إدارة البرنامج التي أعلمته بأنه سوف يمنح 800 ألف درهم قرضاً وعليه تسديده في غضون فترة محددة، إضافة إلى تسديد ما تبقى من المبلغ نقداً حتى يتمكن من أخذ المسكن، الأمر الذي اضطره للتنازل عنه نتيجة الديون التي تكبله، إضافة إلى تكفله بالإنفاق على والدته وأسرته المكونة من 5 من الأشقاء والشقيقات وعلى أسرته الصغيرة.

وقال المنصوري، إنه تواصل مع كافة الجهات لعلّه يجد من يستجيب لظروفه ويخفف عنه ضيق المسكن، ولكن محاولاته باءت بالفشل، واصطدم حلمه في الحصول على مسكن يضمه وأسرته بعقبات عديدة وشروط لا يقوى عليها، خصوصاً أن ظروفه المالية لا تمكنه من إنشاء مسكن نتيجة لضعف الراتب والالتزامات البنكية التي كبلته، مناشداً إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان بخفض نسبة الاستقطاع لإبعاد الشباب عن الوقوع في براثن الديون التي قد تدمر حياتهم، خصوصاً في ظل ارتفاع تكاليف الحياة

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