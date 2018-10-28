رونالدو: أحرزت هدفاً عظيماً في إمبولي

أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي أحرز هدفي فوز يوفنتوس أمام إمبولي في الدوري الإيطالي، وكان أحدهما رائعاً للغاية، حيث كان تسديدة من على بعد 20 متراً من المرمى، أن هذا الهدف نتاج “ثقته”.

وقال النجم البرتغالي في تصريحات لشبكة سكاي سبورت: “كان تصرفاً سريعاً وكنت أمتلك ثقة كبيرة، وأعتقد أنه كان هدفاً عظيماً”.

وأضاف: “كانت مباراة معقدة للغاية، وكنا نعلم أنها ستكون صعبة، فاللعب بعد دوري الأبطال أمر معقد وكنا متعبين بعض الشيء”.

وعبر رونالدو عن سعادته بهذا الأسبوع الإيجابي للغاية، حيث فاز “السيدة العجوز” أولاً على مانشستر يونايتد في “أولد ترافورد” (1-0) في دوري الأبطال، ثم الفوز على إمبولي (2-1).

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