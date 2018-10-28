صور جديدة تكشف عن هاتف Honor Magic 2 بثلاثة ألوان مختلفة

يمكننا ان نري بوضوح شكل الكاميرا الثلاثية بالخلف، والتي من المتوقع ان تبلغ دقتها 16 ميجابكسل للكاميرا العادية و 24 ميجابكسل للكاميرا المخصصة للأبيض والاسود و 16 ميجابكسل للكاميرا المقربة.

ومن الجهة الامامية، يمكننا رؤية كاميرا ثلاثية اخري والتي قد تأتي بدقة 16 ميجابكسل + 2 ميجابكسل + 2 ميجابكسل، أحدهما كاميرا مخصصة لصور السيلفي والثانية مستشعر للعمق والثالثة مستشعر ثلاثي الابعاد، ولكن من المرجح أيضًا ان تكون أحدهما كاميرا مخصصة للتعرف على الوجه.

أما عن بقية المواصفات، فسيأتي هاتف Honor Magic 2 بشاشة AMOLED بحجم 6.39 بوصة ودقة 2340 × 1080 بكسل، وبفضل آلية الكاميرا المنزلقة، فلن تتضمن الشاشة أي نتوء. كما سيحتوي الهاتف أيضًا على معالج Kirin 980 بتقنية 7 نانومتر وبطارية بسعة 3400 مللي أمبير.