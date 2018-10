شاهد بالصور | مواقع تصوير الأفلام المهجورة في المغرب

خلال ستينات القرن المنصرم، كان يبحث المخرج الشهير، ديفيد لين، عن مواقع لتصوير فيلمه المقبل حينها “لورانس أو أرابيا” أو “لورانس العرب”، قبل أن تهديه قدماه إلى مدينة ورزازات، المبنية على مقربة من سلسلة جبال الاطلس، في شمال المغرب.

يوضح موقع “أميوزينج بلانيت” المهتم بالتصوير، أن هذه المدينة ذات مظهرا خلابا، فالسماء صافية والأهالي في المنطقة ودودين، الأمر الذي وفر مكان جذب للكثير من الأفلام التي ترتبط قصصها بالحضارات القديمة أو بالصحراء.

يبين الموقع أن هذه المنطقة أصبحت مكانا لجزء كبير من المعارك الحربية التي دارت في فيلم “لورانس أوف أرابيا”، لاسيما تلك المذبحة التي نفذها الجيش التركي في مدينة طفس السورية.

وعلى مدار الـ 50 عاما الأخيرة، أصبحت صحراء المغرب، مكان لتصوير العديد من الأفلام والمسلسلات الهوليودية، مثل “The Man Who Would Be King” (الرجل الذي سيكون ملكا)، و”The Last Temptation of Christ” (الإغواء الأخير للمسيح) و”The Mummy” (المومياء 1999)، و”Gladiator” (المصارع)، و”Black Hawk Down” (سقوط الصقر الأسود).

ومن بين الأفلام أيضا، فيلم ألكسندر 2004، وبابل 2006، وأمير برشيا (فارس*): رمال الوقت 2010، وكذلك أجزاء من مسلسل لعبة العروش ومسلسل Prison break.

يشير الموقع إلى أنه منذ 1983، هناك شرشكات ثر “أتلاس فيلم كوربوريشن” التي تقوم بتهيئة وتنفيذ هذه المواقع لصال الشركات الانتاجية العالمية للتصوير فيها، ومن بين هذه المواقع موقع فيلم The Jewel of the Nile، (جوهرة النيل).

