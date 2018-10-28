إنقاذ مواطن وأطفاله الأربعة إثر تعرضهم لحادث على طريق كلباء – مليحة

ساهمت سرعة الاستجابة بشرطة الشارقة وجناح الجو بالشارقة واطقم الاسعاف الوطني في انقاذ 5 مصابين بعد تعرضهم لحادث مروري على شارع مليحة بالاتجاه إلى مدينة كلباء .

حيث تلقت غرفة العمليات المركزية بالقيادة العامة بشرطة الشارقة بلاغاً يفيد بتعرض مواطن وابنائه الأربعة 4 باصابات بليغة إلى متوسطة أثر حادث تدهور عنيف .

ووفق التقرير افاد العميد احمد بن درويش مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى ان الحادث وقع في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً عندما كانت المركبة من نوع جيب رانجلر تسير على طريق مليحة – كلباء حيث فقد قائدها السيطرة بسبب انفجار أحد الإطارات مما أدى إلى تدهور المركبة بسبب السرعة الزائدة.

وفور تلقي البلاغ انتقلت الى موقع الحادث دوريات الأنجاد ودوريات مركز شرطة المنطقة الوسطى (مركز الاختصاص) حيث نتج عن الحادث اصابة قائد المركبة وابنائه باصابات بليغة إلى متوسطة نقل على اثرها الى مستشفى القاسمي بواسطة جناح الجو بالشارقة .

ودعا العميد احمد بن درويش لكل مستعملي الطرق بضرورة احترام قواعد السير ، حفاظاً على سلامتهم وسلامة مركباتهم ، كما ناشد السائقين بضرورة الالتزام بالسرعة القانونية وترك المسافة اللازمة بين المركبات أثناء القيادة لتفادي مثل هذه الحوادث التي يتحمل السائق جزءاً كبيراً من المسؤولية عن وقوعها ، حيث إن هذا الحادث كان سببه الرئيسي السرعة الزائدة وفقدان السيطرة على المركبة إلى جانب ضرورة فحص إطارات المركبات بشكل دوري والتأكد من عدم وجود أي تلف بالإطارات ، كإجراء وقائي لتفادي الحوادث التي تكون بسبب انفجارها لعدم صلاحيتها ، حفاظاً على سلامتهم، والالتزام بالقيادة الآمنة على الطرقات..

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