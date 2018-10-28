‎”مدني أم القيوين ” يسيطر على حريق في مستودع بالمنطقة الصناعية

تمكنت فرق الإطفاء التابعة لإدارة الدفاع المدني بأم القيوين، من السيطرة على حريق اندلع في إحدى المستودعات بالمنطقة الصناعية القديمة بأم القيوين ، دون أن يسفر عن إصابات او خسائر بشرية ، وأكد المقدم الدكتور سالم حمد بن حمضه مدير إدارة الدفاع المدني أم القيوين أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند الساعة 08:45 صباحاً ، يفيد باحتراق مستودع للمواد االغذائية ، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء والاسعاف إلى موقع الحادث ، وتم إخلاء المستودع والمنطقة المجاورة له من القاطنين بها وبلغ عددهم 120 شخص وإخماد النيران والسيطرة على الحريق وتم تبريد الموقع وتسليمه للجهات المختصة ، لاستكمال الإجراءات اللازمة ، مشيرا إلى تعاون تام في انجاز المهمة مع شرطة أم القيوين و الإدارة العامة للدفاع المدني الشارقة مركز الحمرية والإدارة العامة للدفاع المدني عجمان وبلدية ام القيوين والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء.

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