شاهد بالأسماء .. زايد للإسكان يعتمد أسماء 252 مواطناً من مستحقي الدعم السكني
اعتمد مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، أسماء 252 مواطناً من مستحقي قرارات الدعم السكني بقيمة 190 مليون درهم، وذلك ضمن الدفعة الأخيرة لـ 800 قرار دعم سكني تم الإعلان عنهم مطلع الشهر الجاري بمناسبة اليوم العالمي للإسكان.
وتأتي القرارات تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
الدعم السكني
وتوزع الدعم السكني الذي أعلن عنه البرنامج اليوم ما بين 226 قرضاً و26 منحة سكنية وتنوع ما بين 177 من فئة بناء جديد و22 من فئة استكمال مسكن و50 من فئة شراء مسكن وقرارين من فئة إضافة على مسكن وقرار واحد من فئة مسكن حكومي.
فئة بناء جديد
واستحوذت فئة بناء جديد على غالبية القرارات التي أعلن عنها البرنامج، إذ تضمنت 177 اسماً من مستحقي فئة بناء جديد، وتعد فئة بناء جديد من أبرز الفئات التي يقوم البرنامج باعتمادها وهي تتيح للمواطن اختيار التصاميم المناسبة واختيار حجم المسكن وحرية اختيار المقاول والاستشاري.
فئة استكمال مسكن
كما أعلن البرنامج عن اعتماد أسماء 22 من مستحقي فئة استكمال مسكن، وتعد شريحة استكمال مسكن من الشرائح المهمة التي تستدعي الاستجابة لطلباتهم والبت فيها بأسرع وقت ممكن وذلك نظراً لما تشكله من أهمية في تحقيق الاستقرار السكني لهم والتكاليف التي تكبدها المواطن في الأعمال المنفذة دون الاستفادة من هذا المسكن لأسباب في مقدمتها عدم المقدرة المالية، كما أن بقاء المسكن لفترة من الزمن دون استكمال قد يؤدي إلى تلف الهيكل الخراساني وعدم صلاحية البناء القائم.
فئة إضافة على مسكن
كما وتضمنت الدفعة على قرارين من فئة إضافة على مسكن، ويتيح هذا الدعم إدخال الملاحق والإضافات على المسكن القائم لتحقيق الاستقرار الأمثل للأسرة المواطنة وتحقيق سعادتها. ويقوم العديد من المواطنين بإضافة الملاحق على المساكن القائمة بهدف إسكان الأبناء الراغبين في الاستقرار مع العائلة ولم شمل الأسرة الواحدة وتحقيق الاستقرار السكني من خلال تجمع الأبناء مع الآباء.
فئة شراء مسكن
وأعلن البرنامج عن اعتماد أسماء 50 من مستحقي فئة شراء مسكن، والذي يأتي كأحد حلول الدعم السكني الذي تُخول المواطنين من الحصول على مسكن جاهز حسب رغبتهم وحسب ميزانيتهم المالية مما يوفر عليهم عناء بناء مسكن جديد.
|الإمارة
|الاسم
|م
|أبوظبي
|أحمد محمد حسن عبدالله آل علي
|1
|دبي
|احمد عبدالله محمد الزرعوني
|2
|دبي
|احمد محمد امين عبدالله محمد النظري
|3
|دبي
|حمد عوض راشد مبارك الكتبي
|4
|دبي
|خالد عبدالله امان عبيد ال علي
|5
|دبي
|سعيد علي هزيم العميمي
|6
|دبي
|شيخه راشد حميد هلال السويدي
|7
|دبي
|عبدالله محمد عوض ناصر التميمي
|8
|دبي
|عمر عبدالله حسين ملا صالح
|9
|دبي
|فهد محمد حسن طاهر
|10
|دبي
|محمد جمعة مبارك عبد الكريم
|11
|دبي
|مريم حميد خلفان الصوافي
|12
|دبي
|يوسف عباس يوسف علي البلوشي
|13
|الشارقة
|إبراهيم عبد العزيز الكندي
|14
|الشارقة
|ابراهيم احمد محمد علي آل علي
|15
|الشارقة
|ابراهيم سلطان عبيد هزيم الشامسي
|16
|الشارقة
|احمد علي سيف سالم النقبي
|17
|الشارقة
|احمد موسى سيف حوير الزرعوني
|18
|الشارقة
|اسماعيل عبدالرحمن محمد الحوسني
|19
|الشارقة
|جاسم عبدالله علي محمد النقبي
|20
|الشارقة
|جاسم محمد مراد محمد أحمد
|21
|الشارقة
|حسن صنقور فيروز سعد البلوشي
|22
|الشارقة
|حسن عباس علي احمد روباري
|23
|الشارقة
|حسن محمد حسن محمد آل علي
|24
|الشارقة
|حسن محمد حسن محمد المراشده
|25
|الشارقة
|حسن موسى إبراهيم أحمد الريسي
|26
|الشارقة
|حصه سعيد عبدالله السعدي
|27
|الشارقة
|حمد بطي علي بن غانم الحميري
|28
|الشارقة
|حمدان محمد ابراهيم احمد ال علي
|29
|الشارقة
|خالد محمد نوخذا علي آل علي
|30
|الشارقة
|خالد هلال شعبان مراد البلوشي
|31
|الشارقة
|خليل جعفر محمود غلوم المازمي
|32
|الشارقة
|راشد جمعه محمد بالحاج المراشده
|33
|الشارقة
|زينب جاسم علي محمد
|34
|الشارقة
|سالم عبدالله عثمان عبدالله المازمي
|35
|الشارقة
|سالم عبيد خميس محمد النقبي
|36
|الشارقة
|سالم علي ربيع جمعه الزعابي
|37
|الشارقة
|سعود عبدالعزيز موسى محمد الرئيسي
|38
|الشارقة
|سعود عبدالله أحمد ابراهيم الحوسني
|39
|الشارقة
|سعيد حاجي عبدالله مال الله الحوسني
|40
|الشارقة
|سلطان محمد امين عبدالرحمن حوير
|41
|الشارقة
|سليمان إسماعيل سليمان حسن المازمي
|42
|الشارقة
|سيف احمد سالم سيف الزعابي
|43
|الشارقة
|شريفه يوسف احمد عبدالله
|44
|الشارقة
|صالح محمد أحمد المحرزي
|45
|الشارقة
|عادل رضا يوسف عبدالرحمن المازمي
|46
|الشارقة
|عادل غريب خدوم كشاش المزروعي
|47
|الشارقة
|عبدالرحمن سبيل عبدالرحمن عبدالله المازمي
|48
|الشارقة
|عبدالرحمن يوسف عبدالله يوسف زرعي
|49
|الشارقة
|علي أحمد محمد الحمر الزعابي
|50
|الشارقة
|علي حسين علي احمد الحوسني
|51
|الشارقة
|عمر عبيد سالم الغنامي الكندي
|52
|الشارقة
|عمران سليمان عبدالله محمد ال علي
|53
|الشارقة
|عيسى عبيد سعيد محمد النقبي
|54
|الشارقة
|فريدة عبد الله سعيد البلي الظهوري
|55
|الشارقة
|فريده حمزه علي حسين المازمي
|56
|الشارقة
|فهد عبدالله علي عبد ال علي
|57
|الشارقة
|فهد محمد مراد احمد المازمي
|58
|الشارقة
|فيصل سيف صالح خلف الزعابي
|59
|الشارقة
|مانع خلفان خميس محمد خميس النقبي
|60
|الشارقة
|مبارك مطر خميس مبارك الحداد الزعابي
|61
|الشارقة
|محمد ابراهيم محمد العرى الزعابي
|62
|الشارقة
|محمد احمد محمد علي شهاب الحوسني
|63
|الشارقة
|محمد حسن موسى الحوسني
|64
|الشارقة
|محمد راشد سالم علي العدواني
|65
|الشارقة
|محمد سالم سيف الجنيد الشويهي
|66
|الشارقة
|محمد علي سليمان خلفان النقبي
|67
|الشارقة
|محمود احمد علي لافتيه الجسمي
|68
|الشارقة
|مريم سالم عبدالله سعيد الخنبشي
|69
|الشارقة
|ناصر راشد محمد بالعم الغفلي
|70
|الشارقة
|ناصر عبدالله علي قاسم العبيدلي
|71
|الشارقة
|ندى ابراهيم عبدالرحمن احمد مطوع البلوشي
|72
|الشارقة
|وليد عبدالله احمد عبدالله ال علي
|73
|الشارقة
|يوسف سليمان حسن محمود حسن
|74
|الشارقة
|يوسف عبدالله عبدالرحيم ميرزا البلوشي
|75
|عجمان
|أحمد حيدر بلاج احمد
|76
|عجمان
|أحمد محمد عبدالله عبيد السويدي
|77
|عجمان
|ابرهيم أحمد سليمان علي عبدالله الظاهري
|78
|عجمان
|احمد صالح سعيد حمد المهري
|79
|عجمان
|احمد علي محمد عبدالله المدحاني
|80
|عجمان
|اماني محمد أحمد محمد كرم
|81
|عجمان
|امنه عبدالله محمد ال مندوس البلوشي
|82
|عجمان
|حليمه عبدالكريم يوسف عبدالله
|83
|عجمان
|حياه احمد علي محمد السقطري
|84
|عجمان
|خليفه ناصر جمعه علي الكعبي
|85
|عجمان
|راشد حمد علي احمد الشحي
|86
|عجمان
|زهرة عبدالطيف سعيد خميس المهري
|87
|عجمان
|سعدية عبدالقادر خداد محمد بلوش
|88
|عجمان
|سعيد بطي سعيد عبيد المهيري
|89
|عجمان
|سعيد محمد صالح الرند البلوشي
|90
|عجمان
|سمية مبارك شاهين عبدالله
|91
|عجمان
|سميره عبدالقادر خداداد محمد بلوش
|92
|عجمان
|عائشه سالم علي عبدالله المهري
|93
|عجمان
|عائشه ناجي جاسم محمد خزرجي
|94
|عجمان
|عابده جهرام محمد بودل
|95
|عجمان
|عبدالرحمن كمداد تاج محمد ال مندوس البلوشي
|96
|عجمان
|عبدالله بطي سعيد عبيد المهيري
|97
|عجمان
|عبدالله سالم سعيد سالم البدواوي
|98
|عجمان
|عبدالله عبيد محمد جمعه المطروشي
|99
|عجمان
|عفراء سالم مبارك سالم المهري
|100
|عجمان
|محمد عبدالله يوسف حسن الحوسني
|101
|عجمان
|محمود محمد عبدالله اسماعيل
|102
|عجمان
|منصور عبدالله محمد أحمد العبيدلي
|103
|عجمان
|موزه محمد علي عبدالله المهيري
|104
|عجمان
|ميره نور محمد حمل
|105
|عجمان
|نعيمة علي عبدالله محمد الرئيسي البلوشي
|106
|عجمان
|نوره ميران رحمه يوسف الرئيسي
|107
|عجمان
|نوف عبدالعزيز عيسى المندوس البلوشي
|108
|عجمان
|يوسف محمد خلفان ماسي الكعبي
|109
|أم القيوين
|ايوب يوسف عبدالله محمد المنصوري
|110
|أم القيوين
|جاسم خداداد ورشك ارينه دارزاده
|111
|أم القيوين
|حليمه دل بل ملك محمد رئيسي البلوشي
|112
|أم القيوين
|حميد سعيد علي عبدالله
|113
|أم القيوين
|سيف راشد محمد بن عسكور العليلي
|114
|أم القيوين
|فرحان راشد مال الله الحمادي
|115
|أم القيوين
|محمد بلال اسماعيل الاسمر ال علي
|116
|أم القيوين
|محمود عدنان محمد عبيد ال بوكشه
|117
|أم القيوين
|مريم ميري محمد اليتيم البلوشي
|118
|أم القيوين
|هزاع سلطان عبيد سالم ال علي
|119
|رأس الخيمة
|أحمد سلطان عبدالله علوان الحبسي
|120
|رأس الخيمة
|أحمد عبد الله علي علوان الحبسي
|121
|رأس الخيمة
|أحمد علي سالم لعطيوي المزروعي
|122
|رأس الخيمة
|أحمد محمد أحمد عامر النقبي
|123
|رأس الخيمة
|أمل حمدان محمد القوازيه المزروعي
|124
|رأس الخيمة
|آمنه محمد عبيد العسم واختها مريم
|125
|رأس الخيمة
|احمد راشد سعيد راشد مشورب
|126
|رأس الخيمة
|احمد سالم محمد القيشي الشحي
|127
|رأس الخيمة
|امنه على ابراهيم حميد الطنيجي
|128
|رأس الخيمة
|بدر محمد علي الرشود الشحي
|129
|رأس الخيمة
|جاسم محمد راشد الرضه الشحي
|130
|رأس الخيمة
|جمعه حسن جمعه خميس الشحي
|131
|رأس الخيمة
|حسن راشد سعيد ساعد الشميلي
|132
|رأس الخيمة
|حسن علي ابراهيم جمعه البلوشي
|133
|رأس الخيمة
|حمد حسن عبدالله محمد بن يعقوب
|134
|رأس الخيمة
|حمد سيف محمد الهنجري المزروعي
|135
|رأس الخيمة
|حمد محمد عبدالله الأغبش الحبسي
|136
|رأس الخيمة
|حميد محمد مطر حميد المزروعي
|137
|رأس الخيمة
|خلود احمد سعيد درويش التميمي
|138
|رأس الخيمة
|خليفة محمد حسن الفياع الشحي
|139
|رأس الخيمة
|خليفه راشد محمد راشد القيشي الشحي
|140
|رأس الخيمة
|راشد سعيد محمد سعيد الحرمي
|141
|رأس الخيمة
|راشد محمد راشد الدرواش الشحي
|142
|رأس الخيمة
|رياض محمد عبدالله الملا الشحي
|143
|رأس الخيمة
|زيد علي زيد المري الشحي
|144
|رأس الخيمة
|سالم أحمد سالم المهبوبي الشحي
|145
|رأس الخيمة
|سالم سعيد سالم راشد البثره الخاطري
|146
|رأس الخيمة
|سالم سلطان محمد الخوار الشحي
|147
|رأس الخيمة
|سالم عبدالله أحمد على الشهياري
|148
|رأس الخيمة
|سالم علي سالم علي الخنزوري الشحي
|149
|رأس الخيمة
|سعود عبدالعزيز أحمد الحاج الطنيجي
|150
|رأس الخيمة
|سعيد جمعه عيد الراعي اليماحي
|151
|رأس الخيمة
|سعيد راشد علي هنداوي الشحي
|152
|رأس الخيمة
|سعيد علي سعيد محمد الظهوري
|153
|رأس الخيمة
|سعيد محمد سعيد لحمودي الشحي
|154
|رأس الخيمة
|سعيد محمد علي سلام الشحي
|155
|رأس الخيمة
|سلطان راشد عبدالله مفتاح الخاطري
|156
|رأس الخيمة
|سلطان سيف علي لمشورب الحبسي
|157
|رأس الخيمة
|سليمان محمد علي الشحي
|158
|رأس الخيمة
|سيف حسن عبدالرحمن نصيب الطنيجي
|159
|رأس الخيمة
|سيف سالم محمد سيف الشميلي
|160
|رأس الخيمة
|سيف سيف احمد الكوك الشحي
|161
|رأس الخيمة
|طارق احمد صالح غريب الشحي
|162
|رأس الخيمة
|طارق عبدالله سعيد عبدالله الشحي
|163
|رأس الخيمة
|عادل سعيد سيف سالم ركروك الخنبولي
|164
|رأس الخيمة
|عبد الرحمن محمد احمد الشارجي التميمي
|165
|رأس الخيمة
|عبدالرحمن عبدالرحمن راشد احمد الشامسي
|166
|رأس الخيمة
|عبدالرحمن عبدالله أحمد سعيد سالم
|167
|رأس الخيمة
|عبدالرحمن محمد حسن مراد البلوشي
|168
|رأس الخيمة
|عبدالرحمن محمد شيبان الدبدوب الحبسي
|169
|رأس الخيمة
|عبدالله حميد عبيد الوالي العلي
|170
|رأس الخيمة
|عبدالله غانم عبدالله الطويل الشحي
|171
|رأس الخيمة
|عبدالله محمد علي عبيد النقبي
|172
|رأس الخيمة
|عبيد علي عبيد عبود المزروعي
|173
|رأس الخيمة
|عبيد محمد عبدالله البحري الشحي
|174
|رأس الخيمة
|عدنان احمد علي شملاك البلوشي
|175
|رأس الخيمة
|عزه ناصر غانم محمد آل علي
|176
|رأس الخيمة
|علي أحمد محمد السمت الشميلي
|177
|رأس الخيمة
|علي احمد علي الشعمي الشحي
|178
|رأس الخيمة
|علي احمد علي العرج الشحي
|179
|رأس الخيمة
|علي سعيد علي الخنبولي الشحي
|180
|رأس الخيمة
|علي عبدالله سعيد عبدالله بداو الطنيجي
|181
|رأس الخيمة
|على محمد سالم سعيد المزروعي
|182
|رأس الخيمة
|علي محمد سعيد درويش الشحي
|183
|رأس الخيمة
|علي محمد علي سلام الشحي
|184
|رأس الخيمة
|علي هلال محمد سريح الخنبولي
|185
|رأس الخيمة
|عمر محمد عبدالله انديه الشميلي
|186
|رأس الخيمة
|عمر محمد علي الرجبي الشحي
|187
|رأس الخيمة
|غاليه علي محمد المري الشحي
|188
|رأس الخيمة
|فاطمة سعيد عبدالله سلام الشحي
|189
|رأس الخيمة
|فاطمة عبدالله علي عيسى المروي البلوشي
|190
|رأس الخيمة
|فاطمه محمد أحمد زيد يهموري الشحي
|191
|رأس الخيمة
|فاطمه محمد يماز محمد الشحي
|192
|رأس الخيمة
|فاهم احمد عبيد الهنياوي الطنيجي
|193
|رأس الخيمة
|فهد سالم خميس حميد الشامسي
|194
|رأس الخيمة
|فيصل أحمد علي الشعمي الشحي
|195
|رأس الخيمة
|فيصل علي محمد مجداد الشحي
|196
|رأس الخيمة
|فيصل محمد سعيد قريش الخاطري
|197
|رأس الخيمة
|قاسم عبدالله ابراهيم طاهر البلوشي
|198
|رأس الخيمة
|ماجد يوسف جاسم عبدالله العلي
|199
|رأس الخيمة
|مانع حسن علي حسن الخوار الشحي
|200
|رأس الخيمة
|محمد ابراهيم احمد الهياس الهناوي
|201
|رأس الخيمة
|محمد راشد سعيد الصنعاوي الشميلي
|202
|رأس الخيمة
|محمد راشد عبدالله أنديه الشميلي
|203
|رأس الخيمة
|محمد راشد علي خصوب الشحي
|204
|رأس الخيمة
|محمد راشد محمد حسن الشميلي
|205
|رأس الخيمة
|محمد راشد محمد لعماش الشحي
|206
|رأس الخيمة
|محمد سرور محمد ناصر الشحي
|207
|رأس الخيمة
|محمد سعيد حميد فرحان ال علي
|208
|رأس الخيمة
|محمد شفيق جمعه يوسف الحداد
|209
|رأس الخيمة
|محمد صالح محمد الظفيرالظفيري
|210
|رأس الخيمة
|محمد عارف سعيد احمد العلي
|211
|رأس الخيمة
|محمد عبدالرحمن أحمد كليب الطنيجي
|212
|رأس الخيمة
|محمد عبدالله محمد العاجل الطنيجي
|213
|رأس الخيمة
|مريم عيسى سالم الكيت ال على
|214
|رأس الخيمة
|مريم محمد سليمان سالم المهري
|215
|رأس الخيمة
|معاذ ابراهيم حسن البغام النعيمي
|216
|رأس الخيمة
|معاذ عبدالله علي اسدوه الحبسي
|217
|رأس الخيمة
|ناصر سالم سعيد جمعه العلوي
|218
|رأس الخيمة
|هاجر محمد سعيد محمد الشحي
|219
|رأس الخيمة
|يعقوب محمد احمد حسن الجسمي
|220
|الفجيرة
|ابراهيم على حمدان حسن المرشدى
|221
|الفجيرة
|احمد سعيد راشد علي الحفيتي
|222
|الفجيرة
|ايمن علي حسن حمدان الحساني
|223
|الفجيرة
|جابر محمد سيف العطر الظنحاني
|224
|الفجيرة
|جمال عبيد خميس محمد الظنحاني
|225
|الفجيرة
|حسن راشد سالم حسن اليماحي
|226
|الفجيرة
|حميد راشد علي محمد اليماحي
|227
|الفجيرة
|حميد سالم عبيد سالم الزحمي
|228
|الفجيرة
|خالد سالم محمد سالم اليماحي
|229
|الفجيرة
|خالد عبدالله محمد مصطفى البلوشي
|230
|الفجيرة
|خالد محمد عبدالله المدحاني
|231
|الفجيرة
|خليفة أحمد راشد احمد راشد الحساني
|232
|الفجيرة
|خليفة عبيد علي محمد العبدولي
|233
|الفجيرة
|خليفه علي خميس حسن الزيودي
|234
|الفجيرة
|خميس جمعة سعيد حمدان الظنحاني
|235
|الفجيرة
|خميس حمد سعيد الحمر اليماحي
|236
|الفجيرة
|رسميه زيد سليمان زيد الظهوري
|237
|الفجيرة
|سعود عبدالله محمد حسن الظنحاني
|238
|الفجيرة
|سعيد محمد عبدالله محمد الزيودي
|239
|الفجيرة
|عبدالرحمن محمد خميس محمد الحمودي
|240
|الفجيرة
|علي احمد علي غاصب العبدولي
|241
|الفجيرة
|علي جمعة سعيد حمدان الظنحاني
|242
|الفجيرة
|علي سعيد جمعه سعيد شتيري
|243
|الفجيرة
|عمر غريب علي عبدالله اليماحي
|244
|الفجيرة
|عمر محمد احمد محمد الحفيتي
|245
|الفجيرة
|محمد حاجي محمد احمد الظنحاني
|246
|الفجيرة
|محمد عبدالله علي محمد الشحي
|247
|الفجيرة
|محمود علي علي خصيف الحنطوبي
|248
|الفجيرة
|معيوف على حسن سالم الحنطوبي
|249
|الفجيرة
|منصور اكبر جمعه البلوشي
|250
|الفجيرة
|ناجي صالح ناصر الدوسري
|251
|
الفجيرة
|هيثم علي خميس علي المطروشي
|252