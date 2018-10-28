وزارة التربية تعلن تفويض “المدارس” بصرف الطلبة وفقا لمستجدات الطقس بما يضمن سلامتهم

بواسطة / بتاريخ 2018-10-28 في 5:54 م /
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قالت وزارة التربية والتعليم أنها تكثف من التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بالدولة للتعامل مع الحالات الطارئة الناجمة عن أجواء الطقس المتقلبة والراهنة خاصة في المناطق التي تشهد تساقطا غزيرا للأمطار وارتفاعا في منسوب المياه وذلك لضمان سلامة الطلبة والهيئات التدريسية.

وأكدت الوزارة أن سلامة الطلبة أولوية ناصحة أولياء الأمور والطلبة باتباع معايير اﻷمن والسلامة في مثل هذه اﻷجواء الممطرة ، مشيرة إلى أنها فوضت إدارات المدارس بإتخاذ التدابير اللازمة ومنحتها صلاحية صرف الطلبة عند الحاجة لذلك وفقا لمستجدات الطقس بما يضمن سلامتهم .

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