2.65 مليار درهم إيرادات المنشآت الفندقية في أبوظبي في 6 شهور

بلغت قيمة إيرادات المنشآت الفندقية في أبوظبي 2.65 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2018 مدعومة بارتفاع عدد النزلاء وليالي الاقامة .

فقد ارتفع عدد النزلاء الى 2.4 مليون نزيل و ليالي الإقامة الى 6.3 ملايين ليلة ما رفع بالتالي من نسبة الاشغال الى 71%.

وجاء النمو الذي شهدته أنشطة المنشآت الفندقية في الامارة (فنادق وشقق فندقية) مترافقا مع زيادة في عدد الغرف في القطاع والتي وصلت الى 32665 غرفة مع نهاية النصف الأول من العام الجاري وفق ما تظهره الأرقام الصادرة اليوم عن مركز إحصاء ابوظبي .

ويتضح من خلال الأرقام أن الزيادة في عدد الغرف الفندقية في ابوظبي جاء رغم انخفاض عدد المنشآت الفندقية الى 168 منشأة خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 173 في الفترة ذاتها من العام 2017.

وفي التفاصيل فقد نما عدد النزلاء في المنشآت الفندقية بنسبة 5.1% مرتفعا من 2.29 مليون خلال النصف الأول من العام 2017 الى 2.41 مليون نزيل في نهاية الفترة ذاتها من العام الجاري.

وعلى مستوى ليالي الإقامة فقد سجلت نموا بحسب ما تظهره ارقام مركز الإحصاء بنسبة 7.8% من 5.66 ملايين خلال النصف الأول من العام الماضي الى 6.3 ملايين ليلة في الفترة من يناير الى يونيو من العام 2018.

وبلغ عدد ليالي الإقامة في الفنادق 5.17 ملايين ليلة وعدد النزلاء 2.21 مليون نزيل في حين وصلت في الشقق الفندقية نحو 1.13 مليون ليلة و195 الف نزيل مع نهاية النصف الأول من العام الجاري.

وفيما بلغ معدل ايراد الغرف الفندقية 360 درهما في الليلة الواحدة فقد وصلت الى 268 درهما للشقق الفندقية.

وعلى صعيد نزلاء المنشآت الفندقية في الإمارة بحسب الجنسية فقد كان ملاحظا نمو عدد النزلاء من حملة الجنسية الامريكية سواء الشمالية أو الجنوبية بنسبة 18.2% تلاهم حملة الجنسية الأوروبية بنسبة 17.6% ومن افريقيا باستثناء الدول العربية 12.4 % واسيا غير العربية بنسبة 11.3% في حين وصلت نسبة نمو النزلاء من الدول العربية 11.1% و5% سجلت لصالح النزلاء من حملة الجنسية الخليجية.

وكان حملة الجنسية الأوروبية الأكثر من حيث متوسط مدة الإقامة والتي بلغت 3.9 ليلة حملة الجنسية الامريكية بنحو 3.13 ليلة وافريقيا من غير الدول العربية 2.92 ليلة فيما وصلت مدة إقامة النزلاء من الدول العربية 2.6 ليلة .

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