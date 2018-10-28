تشيلسي يرتقي للوصافة برباعية في بيرنلي

فاز تشيلسي على بيرنلي بأربعة أهداف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، وأصبح ماوريسيو ساري هو أول مدرب في تاريخ تشيلسي يتفادى الخسارة بأول 10 مباريات للفريق في الدوري.

تقدم تشيلسي في الدقيقة الـ23 بهدف أول عن طريق ألفارو موراتا. تمريرة رائعة من روس باركلي، قابلها موراتا بتصويبة في المرمى مسجلا الهدف الأول.

وخرج بيدرو مصابا في الدقيقة الـ30، ليشارك روبن لوفتيس تشيك بدلا منه.

وكاد موراتا يسجل الثاني في الدقيقة الـ38 بعدما راوغ موراتا الدفاع وسدد كرة مرت بجانب المرمى بقليل، لينتهي الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدف.

في شوط المباراة الثاني، أضاف روس باركلي الهدف الثاني في الدقيقة الـ57 بتصويبة يسارية رائعة في المرمى.

وسجل ويليان هدفا ثالثا في الدقيقة الـ63 بتصويبة أخرى من خارج المنطقة بعدما توغل من الجهة اليسرى وصوب في شباك جو هارت.

واختتم البديل روبن لوفتيس تشيك الحفل بهدف رابع في الدقيقة الـ92 من متابعة للكرة داخل منطقة الجزاء، لينتهي اللقاء بفوز تشيلسي بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

فوز تشيلسي رفع رصيدهم للنقطة الـ24 في المركز الثاني خلف المتصدر ليفربول، فيما تجمد رصيد بيرنلي عند النقطة الثامنة في المركز الـ14.