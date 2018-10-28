عملاء فيرجن موبايل الإمارات يحظون باشتراك مجاني لثلاث أشهر على نتفليكس

تعاونت فيرجن موبايل العلامة التجارية الثانية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة مع نتفليكس “Netflix” لتزويد عملائها بعرض لا يمكن تفويته.

حيث سيحصل مشتركوا فيرجن موبايل الحاليون والجدد في الباقات الشهرية التي تبلغ قيمتها 150 درهم فأكثر على اشتراك لمدة 3 أشهر في خدمة البث الرائدة عالمياً نتفليكس “Netflix” دون رسوم إضافية.

بهذه المناسبة قال كريم بنكيران، المدير الإداري لدى فيرجن موبايل الإمارات: “نحن فخورون باستمرار تقديمنا للعروض الفريدة من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يؤكد التزامنا بإعادة تعريف تجربة الهاتف المتحرك في المنطقة وتقديم المزيد مما يريده العملاء. ويمثل عرض فيرجن موبايل و نتفليكس “Netflix” التزامًا آخرًا بالدفع المستمر للحدود الرقمية في الإمارات العربية المتحدة.”

يأتي عرض الـثلاثة أشهر بالتزامن مع إطلاق مواسم جديدة لمجموعة من أهم مسلسلات نتفليكس “Netflix” الأصلية، مثل “Narcos: Mexico“، والموسم الثالث من “Marvel’s Daredevil“، والموسم الثاني من “Boss Baby“.

وعلقت ماريا فيريراس، نائب الرئيس لتطوير الأعمال في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى Netflix: “ترتكز هذه الشراكة على تقديم فوائد جذابة تتمحور حول مستخدمي فيرجن موبايل الإمارات، وهو دليل آخر على التزامنا بتقديم أفضل خدمة ترفيهية لمستخدمينا في المنطقة.”

تعتبر الشراكة مع نتفليكس “Netflix” الأحدث في سلسلة من المبادرات الفريدة من نوعها لفيرجن موبايل في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمصممة لتقديم تجربة متميزة لعملائها.

لمعرفة المزيد عن العروض الخاصة بـ نتفليكس “Netflix” من شركة فيرجن موبايل يرجى زيارة www.virginmobile.ae/netflix

يمكنك الانضمام إلى فيرجن موبايل بدون أية قيود أو شروط خلال بضع دقائق وأنت في منزلك. بكل بساطة نزل تطبيق فيرجن موبايل، اختر رقمك الخاص، أو قم بتحويل رقمك الحالي، اختر باقة شهرية بقيمة 150 درهماً أو أكثر وسنهديك 3 أشهر من نتفليكس “Netflix” علينا. وستصلك شريحتك من فيرجن موبايل خلال ساعة.

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