شاهد بالصور | جمهورية ياقوتيا المنسية في الجليد

تبدو الحياة في جمهورية سخا، المعروفة باسم ياقوتيا، صعبة للغاية، إذ أن هذه المنطقة هي المنطقة الأكثر برودة في العالم وتتراوح درجة الحرارة فيها بين -35 و-70 درجة مئوية.

تشكل جزءا من روسيا الاتحادية، تمتد ياقوتيا على مساحة 3 مليون كيلو متر مربع، الأمر الذي يجعلها أكبر منطقة محكومة ضمن فيدرالية في العالم بأسره .

تقع في الشمال الشرقي من روسيا، يبلغ عدد سكانها مليون مواطن تقريبا، أغلبهم من شعب اليقوطي، والباقي من الروس، ويفسر نقص العدد بالمقارنة بالمساحة هو درجة الحرارة الشديدة فيها وصعوبة العيش في هذه الأجواء، رغم أن الصيف يميل الجو إلى بعض الدفء.

لكن خلال فيصل الشتاء القارس، يجبر أهالي ياقوتيا على البقاء داخل المنازل لشهور، ولا يخرجون إلا نادرا، بحسب موقع “لانس كالتشر” المهتم بالتصوير.

يوضح المصور، أليكس فاسيلييف أن العيش في هذه الأجواء، لاسيما عاصمة ياكوتسك، هوأمر بالغ الملل بشكل لا يطاق بسبب صعوبة التنقل والبقاء داخل المنازل لهذه الفترات الطويلة.

والتقط فاسيلييف بعض الصور الرائعة لبلده، ياقوتيا.

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