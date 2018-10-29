«دار البر» تتكفل بتوسعة ملحق المواطن المنصوري

في استجابة سريعة بخصوص المواطن أيوب يوسف المنصوري، الذي طالب بمسكن خاص به وأسرته، في منطقة السلمة بأم القيوين، تكفلت لجنة الأسر المتعففة في أم القيوين التابعة لدار البر بدبي ببناء وتوسعة الملحق الذي يقطن فيه، ورصدت 250 ألف درهم لأعمال الإنشاءات، والبدء الفوري بالعمل، تخفيفاً عن الشاب وأسرته إلى أن يتحصل على مسكن يلم شمل أسرته تحت سقف واحد.

وأكد المواطن أيوب المنصوري أن الاتصال الذي تلقاه من لجنة الأسر المتعففة والذي يفيد بتوسيع الملحق الذي يقطن فيه أثلج صدره، وأدخل البهجة والحبور في نفوس الأسرة، لأنه سوف يخفف عنه الكثير من الأعباء المادية وخصوصاً أنه تواصل مع جهات عديدة عله يجد من يستجيب لظروفه ويخفف عنه ضيق المسكن الذي أصبح لا يطاق، ولكن محاولاته باءت بالفشل واصطدم حلمه في الحصول على مسكن يضمه وأسرته منذ صغره بعقبات عديدة وشروط لا يقوى عليها وخصوصا أن ظروفه المالية لا تمكنه من إنشاء مسكن نتيجة لضعف الراتب والالتزامات البنكية التي كبلته.

وبين أن الإمارات تعمل جاهدة على إسعاد شعبها وتذليل كافة الصعاب التي تواجه المواطنين، وأن هناك الكثير من الجهات الخيرية التي تقف مع الشباب وتوفر لهم المسكن والعيش الكريم حتى يتجاوزوا الظروف التي يمرون بها.

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