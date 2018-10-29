الموسم الـ٢٣ للقرية العالمية ينطلق غدا

ينطلق يوم غد الثلاثاء الموسم الـ23 للقرية العالمية و الذي يستمر على مدى 159 يوم لغاية 6 أبريل 2019 ، وتستضيف القرية العالمية هذا الموسم ثقافات من 78 دولة من خلال 27 جناحاً جديداً بواجهات خارجية متميزة تصوّر أجمل معالم وحضارات العالم .

ومن أهم التغييرات على معالم الوجهة هذا الموسم، تأتي الجسور الجديدة التي تم تشييدها على ضفاف البحيرة وعددها ثمانية جسور، مشيدة بشكل أفقي على مستوى الأرض بهدف تسهيل الحركة على العائلات كما أنها صديقة لضيوف لأصحاب الهمم.

كما تمت إضافة مجموعة من النوافير المبتكرة في البحيرة على جوانب الجسور الجديدة تتفاعل مع الضيوف بشكل فريد ومميز، هذا إلى جانب عدة مفاجآت أخرى في البحيرة من بينها تطوير عروض النافورة الموسيقية الراقصة، وإضافة مجموعة شيقة من العروض النارية إليها، لتكون أول نافورة راقصة تدمج عروض الماء والنار معاً في القرية العالمية، مع إضافة شاشة LED في قاع البحيرة لتكون أكبر شاشة عرض في العالم تحت الماء.

ومن أهم المفاجآت على مستوى تجربة المأكولات هذا الموسم هي السوق العائم في البحيرة، والذي يمثل أول سوق عائم متعدد الثقافات في العالم، والذي سيقدم تجربة لألذ المأكولات الشعبية من خلال أكثر من 38 منفذاً تتنوع بين القوارب والأكشاك وعربات التك تك والتي تتزين كل منها لتعكس ثقافة المأكولات التي تقدمها ويعتبر السوق العائم هو الأول من نوعه في القرية العالمية يتم تقديمه هذا الموسم إستجابةً للإقتراحات التي تم إستلامها من الضيوف في الموسم الماضي.

ومن أشهر الإضافات لمنطقة الألعاب “كرنفال” هذا الموسم “عجلة العالم” الجديدة كليّاً، والتي يصل ارتفاعها إلى ستون متراً. وستتألق “عجلة العالم” بوجود شاشة كبيرة لعرض عليها العديد من العروض البصرية الرائعة، يصل قطرها إلى 50 متر لتكون بذلك من أكبر الشاشات المثبتة على عجلة في العالم.

اقرأ ايضا

التعليقات