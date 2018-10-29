شاهد بالفيديو | لحظة انطلاق القمر الصناعي الإماراتي “خليفة سات”

بواسطة / بتاريخ 2018-10-29 في 12:32 م /
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انطلق صباح اليوم  القمر الصناعي “خليفة سات”، الذي يحمله الصاروخ الياباني (H-IIA)، من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان. ويعتبر “خليفة سات” الأول الذي صنع بأيدٍ إماراتية.

واستغرق تصنيع القمر الصناعي 4 أعوام من التجهيز والاستعداد والتدريب لفريق عمل من مركز محمد بن راشد للفضاء.

وسيقدم «خليفة سات» صوراً فضائية عالية الجودة والوضوح، وسيتيح للإمارات تقديم خدمات تنافسية في قطاع الصور الفضائية على مستوى العالم، وستستخدم صوره مجموعة متنوعة من متطلبات التخطيط المدني، والتنظيم الحضري والعمراني .

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