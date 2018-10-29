بلدية أبوظبي تحرر 44 مخالفة وتوجه 199 إنذاراً بمواقع إنشائية

دعت بلدية مدينة أبوظبي جميع المقاوليــن والاستشاريين إلى أهمية اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية والالتزام بمعايير البيئة والصحة والسلامة وذلك حفاظا على سلامة العاملين بالمواقع الإنشائية وصون حياتهم من أي أخطار يمكن أن تهددهم أثناء أدائهم أعمالهم.

جاء ذلك خلال الحملة التفتيشية التي قامت بها البلدية على العديد من المناطق في جزيرة أبوظبي وجزيرة السعديات، مدينــة خليفــة، مدينة شخبوط، ومدينة محمد بن زايد واستهدفت من خلالها المواقـع الإنشائيــة والتي هي قيد البناء والإنشاء، وقد تضمن برنامج الحملة التأكد من مدى مطابقة المواقع الإنشائية لاشتراطات البيئة والصحة والسلامة.

وتأتي هذه الحملة تعبيرا عن التزام دائرة التخطيط العمراني والبلديات – بلدية مدينة أبوظبي بحماية حياة العمال وصون صحتهم وسلامتهم، والسعي نحو توفير بيئة عمل صحيـة وآمنة للعمال، والتأكد من تطبيق اشتراطات ومتطلبات بلديـة مدينة أبوظبي ومعايير البيئة والصحة والسلامة في قطاع البناء والإنشاء، حسب مواصفات مركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنيــة.

وقد أسفرت الحملة التفتيشية والتي استمرت 3 أيام عن رصد العديد من المخالفات، كما حررت البلدية 44 مخالفـــة بحق المقاولين والاستشاريين، بالإضافة إلى توجيه 199 إنذارا، وعدد من الملاحظات والتوجيهات بهدف تحسين وتأمين مواقع العمل والتقيد بمتطلبات الصحة والسلامة.

وأوضحت البلدية أنها سجلت خلال الحملة بعض المشاهدات التي رصدتها في المواقع الإنشائيــة على صعيد معايير البيئة والصحة والسلامة الخاصة مثل: عدم تأمين مدخل الموقع الإنشائي، العمل الغير الآمن على المرتفعات، عدم التقيد بمعدات الحمايــة الشخصيــة، إهمال السور المؤقت للموقع، تخزين المواد بصورة عشوائيــة ورمي المخلفات بطريــقة تشكل عائقاً بالنسبة للعمال، وعدم صيانــة معدات وأجهزة الوقايــة من الحريق.

ونوهت البلدية أنها تقوم بهذه الحملات مستندة على القانون رقم 16 لعام 2009 بشأن بعض التعديلات للقانون رقم 4 لسنة 1983 بخصوص تنظيم أعمال البناء، والقانون رقم 2 لعام 2012 بشأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة.

وأضافت البلدية أنها حريصة على رفع مستوى الوعي والتثقيف في قطاع البناء والإنشاء وتقوم لتحقيق هذا الهدف بتنظيم العديد من ورش العمل التدريبية التوعوية على مدار العام، ومساعدة الكيانات العاملة في قطاع البناء والإنشاء على تطوير أنظمة إدارة البيئة والصحة والسلامة الخاصة بها بما يتطابق مع معايير ومتطلبات نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة في أبوظبي، ووضعهم في صورة التغييرات التي تستجد على نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة، واطلاعهم على الكتيب الإرشادي الخاص بتطوير نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة للكيانات العاملة في قطاع البناء والإنشاء والذي قامت بلدية مدينة أبوظبي بتطويره بهدف تحسين أداء الكيانات التي تسعى للحصول على الاعتماد لأنظمة إدارة البيئة والصحة والسلامة الخاصة بها من خلال تسجيل بعض الإرشادات والأخطاء الشائعة التي تم رصدها خلال مراجعة أنظمة الإدارة المقدمة من الشركات الأمر الذي من المتوقع أن يساعد الكيانات على تفادي مثل هذه الأخطاء والحصول على الاعتماد لأنظمة إدارة البيئة والصحة والسلامة الخاصة بها على صعيد المواقع الإنشائية.

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