مدرب النصر: نسعى للحفاظ على مكتسبات الفترة الماضية

أكد الصربي إيفان يوفانوفيتش، مدرب النصر، أن مواجهات فريقه ضد الإمارات، يغلب عليها طابع القوة والإثارة.

وقال في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة المقررة بعد غدً الأربعاء، في الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي: “الروح العالية التي ظهر عليها اللاعبون خلال مباراة الوحدة، وحرصهم على عدم الاستسلام حتى اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء، حين نجح نيجريدو، في إدراك التعادل في الوقت الضائع، أهم المكتسبات”.

وأضاف: “الآن بات على اللاعبين أن يبذلوا قصارى جهدهم في كل مباراة، للحفاظ على هذه المكتسبات، والعودة إلى سكة الانتصارات لتحسين وضع الفريق في جدول الدوري”.

وزاد: “كل المباريات التي يخوضها الفريق هذا الموسم صعبة، وكل الفرق تلعب من أجل الفوز، وطالبت اللاعبين بالتركيز الكامل طوال المباراة، وتلافي الأخطاء التي ظهرت سابقا”.

وتابع: “كما طالبتهم بأن نضاعف من جهودنا، حتى نعود من رأس الخيمة بالنقاط الثلاث مع احترامنا الكامل لفريق الإمارات”.

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