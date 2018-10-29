شاهد بالصور | “يوم الموتى” في المكسيك

شهدت مدينة مكسيكو سيتي أمس انطلاق فعاليات “يوم الموتى”، وهي المرة الثالثة ينظم فيها هذا الاحتفال بالعاصمة المكسيكية. ويسلط مهرجان العام الحالي الضوء على قضية الهجرة.

وعادة ما يوافق “يوم الموتى” الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني، وفيه تجتمع الأسر لتكريم مَن ماتوا منها، معتقدين أن الموتى يهبطون بأرواحهم إلى الأرض لينضموا إليهم.

ويسلط مهرجان “يوم الموتى” العام الحالي الضوء على قضية المهاجرين الذين فقدوا حياتهم أثناء سعيهم للانتقال إلى مناطق أخرى.

ويحمل عدد من المشاركين في المهرجان بعض الأشياء التي ترمز إلى جدار حدودي.

ويستهدف منظمو مهرجان “يوم الموتى” أن تكون تلك الفعاليات مصدرا لجذب السائحين المهتمين بالمهرجانات المحلية في المكسيك .

ويحتفل الناس بهذا اليوم بطرق مختلفة، ويرتدون تصميمات من الملابس تختلف من أسرة إلى أخرى.

وغالبا ما يُكرم الموتى من كل أسرة يإضاءة الشموع، وتقديم المأكولات التي كانت مفضلة لدى الموتى، علاوة على أكاليل الزهور التي توضع على المقابر.