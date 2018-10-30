«شرطة دبي» تقنع رجلاً بإعادة زوجته بعدما طردها من الفندق

دفع خلاف بين زوجين أمريكيين سائحين في دبي إلى إقدام الزوج على طرد زوجته من الغرفة الفندقية التي يقطنان فيها، وطلب من عناصر الاستقبال والأمن في الفندق منعها من دخول الفندق أو التواصل معه.

وتواصل الفندق مع إدارة الشرطة السياحية في دبي لتقديم المساعدة للزوجة التي باتت بلا مأوى وطلبت منهم مساندتها.

وأوضح مدير إدارة الشرطة السياحية في دبي المقدم الدكتور مبارك سعيد بنواس الكتبي أنه لدى تلقي البلاغ توجهت دورية من إدارة الشرطة السياحية في دبي إلى الفندق وجلسوا مع الزوجة لتهدئتها ومن ثم تم التواصل مع الزوج والتحدث معه.

وقال بنواس إن الإدارة اطلعت على أسباب طرد الزوج لزوجته، خصوصاً أنهما قدما في رحلة سياحية قصيرة إلى دبي.

وأشار بنواس إلى أن فريقاً متخصصاً من الإدارة في إسعاد السائحين عمل على التواصل مع الزوج ومساعدته في وضع حلول لحل الخلاف ودياً بعد أن كانت الزوجة تستعد للتوجه إلى الجهات القانونية المختصة.

وأكد بنواس أن الشكاوى التي ترد من السياح متعددة منها يتعلق بجوانب مالية أو فقدان ممتلكات خاصة غير أن الخلافات الزوجية ليست بالكثيرة ويتم حلها ودياً في معظم الحالات.

وكشف أن إدارة الشرطة السياحية استقبلت 479 شكوى من السياح منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس معظمها تتعلق بخلافات مالية حول استرداد مبالغ تأمين المركبات المستأجرة والفنادق.

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